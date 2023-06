L'hype è tutto per Mortal Kombat 1, ma Injustice 3 prima o poi si farà

Mortal Kombat 1 è ciò su cui gli appassionati della saga stanno puntando gli occhi, così come Warner Bros e Netherrealm, ma Injustice 3 è scomparso?

Un mondo alternativo della Distinta Concorrenza che è piaciuto molto, tanto da aver creato anche una serie fumettistica inedita che trovate su Amazon.

L'idea di un Injustice 3 era cominciata a girare qualche tempo fa, con il supporto di Ed Boon che era stato volutamente misterioso sul tema.

Ma se tra i due franchise è stato Mortal Kombat a vincere la lotteria del 2023, non è il momento di mandare in pensione l'idea di Injustice 3.

Non è il momento di parlarne e, forse, ci vorrà ancora un po', ma Ed Boon ha dato una speranza ai fan di DC Comics.

Come riporta IGN US, infatti, il progetto di un terzo capitolo di Injustice è comunque una di quelle idee che sono rimaste nel cassetto.

Boon ha svelato che l'idea di tornare con un altro Mortal Kombat dopo l'undicesimo capitolo era dovuto allo stato dello studio nel momento più grave della pandemia di Covid-19.

Il passaggio ad Unreal Engine in quel momenti li ha spinti a scegliere di andare avanti con Mortal Kombat 1 ma, interrogato sull'idea che il franchise di Injustice possa essere arrivato alla fine, Ed Boon ha risposto: "Niente affatto".

Insomma, il mondo supereroistico di Netherrealm tornerà prima o poi, ma per ora è tempo di parlare di fatality e tutto il resto anche grazie all'ultimo trailer della Summer Game Fest 2023.

In attesa di un futuro quando cominceranno ad arrivare i primi crossover importanti. Tra i quali non ci sarà, un po' a sorpresa, niente di relativo al nuovo film in arrivo.

È curioso anche il modo in cui Ed Boon ha spiegato perché Mortal Kombat 1 si chiama in questo modo, e non "12".