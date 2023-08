Mortal Kombat 1, NetherRealm svela i primi piani per il sequel

A differenza di quanto accaduto con i precedenti capitoli della serie, Mortal Kombat 1 non ha alcuna intenzione di fare le cose di fretta per raccontare la sua nuova storia: l'idea di NetherRealm è quella di rappresentare un nuovo inizio. E così sarà, senza affrettarsi a rendere i suoi Kombattenti quelli che i fan ricordavano.

Il violentissimo picchiaduro è in arrivo su console e PC tra poche settimane (potete prenotarlo su Amazon) e presenterà nuove versioni dei lottatori che abbiamo imparato a conoscere ed amare — oppure odiare — nel corso degli anni.

La storia sarà dunque ancora una volta una parte fondamentale dell'esperienza di Mortal Kombat 1 — se siete curiosi di vederla dal vivo, qui potete trovare i primi 17 minuti di gameplay — ed intende prendersi tutto il tempo che servirà per evolvere i suoi Kombattenti, che quindi vedremo solo all'inizio di questo nuovo ciclo temporale.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, lo story director Dominic Ciancolo ha infatti sottolineato di non voler ripetere la stessa tecnica adottata in Mortal Kombat 9, anch'esso pensato per essere l'inizio di un nuovo ciclo ma in cui la storia ha dovuto accelerare all'improvviso per riportare i personaggi a personalità e situazioni conosciute.

I fan dovranno dunque approcciarsi a Mortal Kombat 1 con aspettative ben diverse, consci del fatto che gli eventi si svilupperanno lentamente e che, come prevedibile, ci sono già i primi piani per un sequel:

«Mortal Kombat 1, dal punto di vista narrativo, è un trampolino di lancio. È il primo passo di questa strada. Quindi ovviamente vedremo questi personaggi svilupparsi, cambieranno, succederanno delle cose, ma questa non sarà la fine. Questo è solo l'inizio. Ed è qualcosa che speriamo di poter evolvere andando avanti».

Ovviamente ci vorrà molto tempo prima che si possa davvero parlare di un "Mortal Kombat 2", soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il picchiaduro sarà supportato per tanti anni, ma i fan della narrazione di NetherRealm saranno contenti di sapere che il tutto è stato strutturato tenendo conto di grandi piani a lungo termine.

Uno dei primi aggiornamenti post-lancio che potrebbe arrivare su Mortal Kombat 1 potrebbe essere una "streamer mode", con conseguente disattivazione del sangue e delle Fatality: un'idea a cui Ed Boon non si è opposto, anche se ha ammesso di avere forti riserve al riguardo. Vedremo che cosa succederà.