Il regista di Gran Turismo ha messo gli occhi su un altra IP PlayStation

Il film di Gran Turismo è previsto nei cinema italiani a partire dal 20 settembre prossimo, sebbene a quanto pare il regista Neill Blomkamp potrebbe aver già adocchiato la prossima IP PlayStation da portare al cinema.

Il film su GT sarà una storia vera basata che vede al centro la serie di videogiochi.

Il leggendario gioco di corse si prepara quindi a debuttare sul grande schermo in una produzione che, nel corso delle settimane, ha guadagnando un cast sempre più corposo.

Ora, dopo l'ultimo e adrenalinico trailer e con il film che lentamente si avvicina ai nastri di partenza, Blomkamp starebbe già pensando al " dopo GT".

Come riportato anche da PushSquare, il regista dell'imminente film su Gran Turismo ha stuzzicato i fan su Twitter chiedendo se tra i suoi follower vi è un esperto della lore di WipEout.

Sapevamo già che Blomkamp era un fan della celebre saga racing futuristica PlayStation, ma il tweet è un altro passo nella giusta direzione.

A farsi avanti è stato Damon Fairclough, ex sceneggiatore dell'ormai defunta Psygnosis, alias Studio Liverpool, responsabile della maggior parte della storia dell'IP fino a WipEout Fusion.

Vero anche che, nelle ultime settimane, sempre Blomkamp aveva lasciato intendere di essere interessato anche al franchise di DOOM.

Tempo fa, il film di Gran Turismo si candidava come un punto di riferimento per quello che riguarda la filmografia relativa all'automotive: sia mai che WipEout possa un giorno fare lo stesso, in ottica futuristica.

