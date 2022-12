Il film di Gran Turismo impone nuovi standard su «come filmare le auto che gareggiano»

Il nome di Gran Turismo è sicuramente uno che scalda il cuore degli appassionati di motori fin dalla sua prima uscita, oramai venticinque anni fa (trovate su Amazon l’episodio più recente, ora in sconto). Anche il film di Gran Turismo, allora, deve cercare di essere all’altezza di questa fama – e, secondo chi ci ha lavorato, sembrerebbe proprio pronto a segnare un prima e un dopo nelle pellicole dedicate alle automobili.

Il film, confermato qualche tempo fa, ha visto infatti di recente il termine delle sue riprese, che sono durate circa sette settimane. A confermarlo sono stati i piloti stunt Ollie Millroy e Mauro Calo, che hanno condiviso online il loro commento entusiasta per come siano andati i lavori.

«Abbiamo finito con le riprese per il film di Gran Turismo dopo sette settimane di lavoro con il grande team degli stunt» ha scritto Millroy sul suo profilo Twitter, condividendo anche alcuni scatti. «Ho amato ogni minuto e non vedo l’ora di vedere il prodotto finito».

That’s a wrap on Gran Turismo Movie after 7 weeks of working on the awesome stunt team. Loved every minute and looking forward to seeing the finished product. @granturismo pic.twitter.com/1WT7gvQLdu — Ollie Millroy (@OllieMillroy) December 16, 2022

Il pilota, che in precedenza ha anche guidato come stunt in film come Mission: Impossible – Rogue Nation, non è stato l’unico ad esprimere la sua gioia. Anche Calo – che in passato ha lavorato a Wonder Woman 1984 e a Jurassic World: Dominion – ha commentato con gioia il traguardo, lasciando intendere che le riprese di Gran Turismo segnerebbero un prima e un dopo per i film dedicati alle corse.

Nelle parole di Calo:

«Abbiamo terminato le riprese di sette settimane, in giro per il mondo, per il film più veloce mai realizzato, il film di Gran Turismo. Da +35 gradi a -5, la mia incredibile camera car Nissan GTR ha avuto performance impeccabili. Abbiamo definito nuovi standard su come filmare delle auto da corsa che stanno davvero gareggiando. Un viaggio incredibile».

That’s a wrap on 7 weeks filming around the world on the fastest film ever made. The GranTurismo movie. From +35 degrees to -5 my incredible @Nissan GTR camera car performed faultlessly. We broke new grounds on how to film race cars actually racing. Incredible journey. pic.twitter.com/8K3mtBVcO9 — Mauro Calo (@Thecarmagdriver) December 16, 2022

A questo punto rimane da scoprire come tutto questo diventerà un film: terminate le riprese, si passa ovviamente alle fasi di lavorazione successive, come il montaggio e tutti i processi di post-produzione.

La tabella di marcia procede bene, comunque, considerando che il debutto del film di Gran Turismo è atteso per l’11 agosto 2023, almeno nelle sale degli Stati Uniti.

Gran Turismo la prossima estate debutterà al cinema

La pellicolaconterà su un cast che include, tra gli altri, anche David Harbour, Orlando Bloom e Geri Halliwell.

La regia è stata affidata a Neil Blomkamp, mentre la sceneggiatura, firmata da Jason Hall e da Zach Baylin, ci racconterà la storia vera di un giocatore di Gran Turismo che si affaccia nel mondo delle corse reali.