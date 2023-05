DOOM potrebbe tornare al cinema (e c'è un regista)

In un momento in cui i film e le serie TV tratte dai videogiochi stanno vivendo un periodo d'oro, sembra che il Re degli sparatutto in soggettiva voglia presto la sua fetta: stiamo parlando ovviamente di DOOM.

DOOM Eternal (lo trovate su Amazon) ci ha abituati ormai ad una versione dello shooter Bethesda decisamente pulp e violenta, la IP potrebbe tornare in versione live action.

Del resto, abbiamo visto l'FPS in questione in ogni maniera possibile, anche girare all'interno del blocco note di Windows (non stiamo affatto scherzando).

Come riportato anche da GamingBible, infatti, DOOM potrebbe molto presto ricevere un nuovo adattamento cinematografico.

La notizia sarebbe stata anticipata dal regista di District 9 e del prossimo film di Gran Turismo, Neill Blomkamp.

Su Twitter, il cineasta ha postato due immagini del classico franchise videoludico (le trovate poco sopra), scatenando di conseguenza le voci su un probabile nuovo film (nessuna delle due immagini era però corredata da una didascalia).

Certo, Blomkamp potrebbe essere semplicemente un fan della serie, tuttavia - data l'attuale tendenza di portare al cinema IP videoludiche di successo - DOOM sarebbe sicuramente una scelta ideale per il regista (il quale ha anche diretto Elysium nel 2013).

Per chi non lo sapesse, DOOM è stato già adattato in un film nel 2005 con protagonista The Rock, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è spazio per un nuovo lungometraggio che renda davvero giustizia alla serie.

Infine, poche settimane fa è stato il turno di un'altra, grande icona dei videogames: stiamo ovviamente parlando di Super Mario Bros. - Il Film, recensito in maniera realmente entusiastica sulle pagine di SpazioGames (se non l'avete fatto, recuperate l'articolo del buon Silvio).