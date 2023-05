Il film di Gran Turismo potrebbe farcela: ecco il trailer

Il film di Gran Turismo racconterà la storia di Jann Mardenborough, che da videogiocatore è diventato un vero pilota grazie alla GT Academy.

Insomma, non una storia raccontata all'interno del settimo capitolo della serie di videogiochi, che trovate anche su Amazon, bensì una storia vera legata al franchise di racing game.

Advertisement

Il leggendario gioco di corse si prepara quindi a debuttare sul grande schermo in una produzione che, nel tempo, ha guadagnando un cast sempre più interessante.

Ora, come pubblicato sui canali social ufficiali, è il momento di ammirare il primo trailer ufficiale del film di Gran Turismo.

The first Gran Turismo movie trailer is live now 🏎️👀



Director Neill Blomkamp discusses bringing The Real Driving Simulator to the silver screen: https://t.co/0lGiyfEyOX pic.twitter.com/bnqC1CWfD4 — PlayStation (@PlayStation) May 2, 2023

Via PS Blog, il regista Neill Blomkamp ha spiegato: «Man mano che il processo di pre-produzione andava avanti, ho iniziato a essere molto ansioso di lavorare su qualcosa e a quel punto mi hanno detto: 'Che ne dici di Gran Turismo?'».

«Il mio primo pensiero è stato: 'Aspetta, come si fa a fare un film con un simulatore di corse?'. Ma ho letto la sceneggiatura, e personalmente possiedo tre Nissan R35 GTR - ho un'ossessione personale per Nissan e per l'intera linea Nismo - quindi sono stato immediatamente incuriosito come amante delle auto.»

E ancora, il cineasta ha spiegato che: «sono stato molto vicino ai videogiochi nel corso della mia carriera e non mi ero mai imbattuto in un film come Gran Turismo che tratta il gioco come un gioco. È basato sulla storia vera di Jann Mardenborough, che ha imparato a guidare con il gioco prima di diventare un pilota professionista nella vita reale, gareggiando contro altri piloti reali. È una storia incredibile.»

Il film di Gran Turismo uscirà in ogni caso l'11 agosto prossimo nei cinema americani.

Già tempo fa, il film di Gran Turismo si candidava come un punto di riferimento per quello che riguarda la filmografia relativa all'automotive.

Ma non solo: la produzione avrebbe ascoltato una “critica” di Yamauchi, correggendo letteralmente il logo ufficiale del lungometraggio, in precedenza errato circa un singolo dettaglio.

Restando in tema, avete visto il trailer della serie TV ispirata a un altro big PlayStation, ossia Twisted Metal?