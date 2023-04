Twisted Metal, la serie TV svela trailer e data di uscita

Continua il trend molto più che florido dei film e serie TV (in questo caso) dedicate al mondo dei videogiochi, con Twisted Metal che finalmente si mostra e ci dà anche l'appuntamento definitivo.

Dopo aver smaltito da poco la fine della serie dedicata a The Last of Us, è il momento di prepararci ad una nuova produzione.

Dal 2019 quando il progetto venne menzionato per la prima volta, fino ad oggi, Twisted Metal è entrato nella lista delle trasposizioni cinematografiche ma senza novità sostanziali.

Dopo l'annuncio di ieri, in cui la produzione ha svelato il primo poster ufficiale, è arrivato finalmente il momento di vederla in azione.

Ecco il primo trailer:

Twisted Metal sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2023 su Peacock, mentre al momento non sappiamo quando e come la serie sarà pubblicata in Italia.

Purtroppo si tratta solo di un teaser quindi, a parte qualche momento surreale, c'è poco su cui pontificare.

Ci aiuta la descrizione ufficiale, in compenso, a capire cosa possiamo aspettarci:

«Twisted Metal, una serie TV live-action di mezz'ora basata sulla classica serie di giochi per PlayStation, è una commedia d'azione ad alto numero di ottani, basata su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick e scritta da Michael Jonathan Smith, su un un estraneo chiacchierone a cui viene offerta una possibilità di una vita migliore, ma solo se riesce a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una terra desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di un tosto ladro d'auto armato di ascia, affronterà selvaggi predoni alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli della strada aperta, tra cui un pagliaccio squilibrato che guida un fin troppo familiare camioncino dei gelati.»

Se non altro ci sarà da divertirsi, almeno.

Questa nuova produzione è solo l'ennesima di una lunga serie futura, perché PlayStation ha in cantiere già tantissimi prodotti tra TV e cinema.

Che si affiancheranno al successo spropositato che Nintendo ha avuto con Super Mario Bros. Il Film, che a suo modo sarà il primo di un'altra lunga serie.