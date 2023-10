Il nuovo gioco del Signore degli Anelli non parte bene: rinvio a pochi giorni dall'uscita

La prossima settimana sarebbe dovuto uscire The Lord of the Rings: Return to Moria, il gioco di sopravvivenza e creazione ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo, ma la versione PS5 non arriverà al day one originale.

I giocatori che aspettavano il titolo sulla console di Sony, che potete ordinare su Amazon nell'attesa, dovranno avere pazienza per il nuovo videogioco nell'universo de Il Signore degli Anelli.

Advertisement

Come annunciato dal team di sviluppo (tramite IGN US) la versione PlayStation 5 di The Lord of the Rings: Return to Moria è stata posticipata al 5 dicembre, pochi giorni prima del lancio previsto.

Il titolo sarà infatti disponibile su PC in esclusiva tramite Epic Games Store a partire dal 24 ottobre prossimo. C'è anche una versione Xbox Series X|S in arrivo, ma se ne parlerà nel 2024.

Lo sviluppatore Free Range Games e il publisher North Beach Games hanno affermato che utilizzeranno il tempo extra per “migliorare vari aspetti” della versione PS5 e si sono scusate con i fan per il rinvio.

E pensare che, proprio ieri, era stata diffusa la bella notizia dell'ingaggio di John Rhys-Davies, che riprenderà il ruolo di Gimli nel gioco dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

The Lord of the Rings: Return to Moria narra le nuove avventure dei nani che tentano di recuperare il controllo di Moria, la loro leggendaria dimora al di sotto delle Montagne Nebbiose. I giocatori si uniranno per sopravvivere, creare ed esplorare le iconiche miniere ricche di pericoli. Gli avventurieri coraggiosi dovranno muoversi con attenzione per non soccombere di fronte ai misteriosi pericoli che li attendono.

Dopo il fallimento clamoroso di Gollum, che è anche frutto di un'atmosfera tossica a quanto pare, continua la già annunciata espansione del franchise de Il Signore degli Anelli nel mondo dei videogiochi.

Tra i prossimi giochi annunciati ci sono anche Tales of the Shire e un MMO prodotto da Amazon, che arriveranno prossimamente.