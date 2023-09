Tales of the Shire ci porta nell'accogliente Contea de Il Signore degli Anelli

Lo scorso anno vi avevamo segnalato l'annuncio di un nuovo misterioso gioco dedicato a Il Signore degli Anelli, con una partnership d'eccezione: Private Division aveva infatti annunciato la collaborazione con Weta Workshop, la compagnia che aveva contribuito alla costruzione di diverse delle location viste nella trilogia cinematografica.

Una partnership che lasciava sicuramente ben sperare per la buona qualità di quest'opera, dato l'indiscusso valore della trilogia vista al cinema (la trovate su Amazon): tuttavia, dovrebbe trattarsi di una produzione più rilassante rispetto al solito, portandoci nelle magiche atmosfere della Contea.

Advertisement

Come riportato da TechRaptor, Private Division e Weta Workshop hanno ufficialmente svelato Tales of the Shire durante l'ultimo Wholesome Game Direct: un evento riservato ai giochi decisamente meno impegnativi e con una grande enfasi sulla natura e la comunità che ci circonda.

Una manifestazione dunque perfetta per poter scoprire la Contea vista ne Il Signore degli Anelli in formato videoludico: potete trovare il primo trailer ufficiale qui di seguito.

L'annuncio ufficiale ci svela che potremo vivere l'accogliente vita di un Hobbit e che sarà un gioco «che scalderà il cuore»: non dovremmo dunque aspettarci avventure epiche nella Terra di Mezzo, ma solo una vita estremamente rilassante nella Contea.

Purtroppo il trailer non ci svela molto altro, se non che l'uscita è attualmente prevista per il 2024: dovremo necessariamente attendere le prossime settimane per poter scoprire qualcosa di più sul gameplay effettivo e sulla sua affascinante ambientazione.

Ovviamente non possiamo che sperare che i risultati siano decisamente migliori di quelli a cui abbiamo assistito con Lord of the Rings Gollum: un gioco così orribile da aver spinto i suoi stessi sviluppatori a non creare mai più videogiochi.

Tralasciando questo pessimo esperimento, c'è tutta la volontà di trasformare Il Signore degli Anelli in un grande franchise videoludico, come svelato da Embracer Group proprio pochi mesi fa. Vedremo se Tales of the Shire riuscirà a rivelarsi un primo, importante passo in avanti.