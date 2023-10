Il Signore degli Anelli, il prossimo gioco avrà una star dalla trilogia cinematografica

La prossima settimana uscirà The Lord of the Rings: Return to Moria, il gioco di sopravvivenza e creazione ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo, in cui tornerà John Rhys-Davies nel suo iconico ruolo nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

Ovvero Gimli, il nano presente nella trilogia cinematografica (la trovate su Amazon in molti cofanetti), che farà la sua comparsa decisamente a suo agio in un survival ambientato a Moria.

The Lord of the Rings: Return to Moria narra le nuove avventure dei nani che tentano di recuperare il controllo di Moria, la loro leggendaria dimora al di sotto delle Montagne Nebbiose. I giocatori si uniranno per sopravvivere, creare ed esplorare le iconiche miniere ricche di pericoli. Gli avventurieri coraggiosi dovranno muoversi con attenzione per non soccombere di fronte ai misteriosi pericoli che li attendono.

E, come riporta Eurogamer, John Rhys-Davies riprenderà il suo ruolo proprio per l'occasione.

«È sempre divertente tornare indietro e pensare al "what if", e la possibilità di lavorare su questo gioco è un'esplorazione di uno di questi "what if", non è vero?», ha cichiarato Rhys-Davies riguardo il suo coinvolgimento nella produzione:

«Gli attori spesso creano personaggi per amore ed è molto difficile, a volte, lasciarli andare. Certamente, Gimli è, per me, un personaggio che adoro davvero, e sono molto grato per l'opportunità di riprenderlo in un contesto diverso.»

Il titolo è stato annunciato lo scorso anno e sarà disponibile a partire dal 24 ottobre 2023, su PC e console PlayStation.

Dopo il fallimento clamoroso di Gollum, che è anche frutto di un'atmosfera tossica a quanto pare, continua la già annunciata espansione del franchise de Il Signore degli Anelli nel mondo dei videogiochi.

Tra i prossimi giochi annunciati ci sono anche Tales of the Shire e un MMO prodotto da Amazon, che arriveranno prossimamente.