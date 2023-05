Il Signore degli Anelli, annunciato il nuovo MMO da Amazon Games

Il Signore degli Anelli amplia le sue mire espansionistiche nel mondo dei videogiochi con un MMO nuovo di zecca, prodotto da Amazon Games ed Embracer Group.

Con il team di sviluppo di New World alle spalle, che fino all'ultimo ha tentato di riconquistare la fiducia dei fan, all'opera sul nuovo MMO.

Il quale arriva in un momento in cui Il Signore degli Anelli sta tornando alla ribalta nei videogiochi, anche con progetti minori.

Amazon Games e Embracer Group, attraverso la sua consociata interamente controllata Middle-earth Enterprises, parte del gruppo operativo Freemode, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo MMO basato sull'opera immortale di J.R.R. Tolkien (fonte).

Il titolo porterà i giocatori nella Terra di Mezzo sia attraverso la trama de Lo Hobbit che quella de Il Signore degli Anelli, per una produzione che si appresta ad essere un'enciclopedia per i fan.

L'MMO de Il Signore degli Anelli sarà pubblicato su PC e console, e attualmente è nelle prime fasi di produzione.

«Ci impegniamo a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali che quelli amati da tempo come Il Signore degli Anelli», ha affermato Christoph Hartmann, VP, Amazon Games.

Ai microfoni di Games Industry, Hartmann ha svelato che l'ambizione del team è quella di creare "l'MMO più grande di sempre".

Amazon Games ed Embracer Group continuano ad intensificare il loro rapporto, dopo il prossimo Tomb Raider che è stato annunciato qualche tempo fa.

Chissà se anche questo nuovo progetto legato alla Terra di Mezzo sarà rilassante come The Lord of the Rings Gollum, come dovrebbe essere secondo gli sviluppatori.