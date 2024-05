I prossimi giochi PlayStation potrebbero rinunciare al "graficone"

L'industria dei videogiochi si è guardata allo specchio e si è interrogata in questi ultimi anni, sul fatto che possa essere sostenibile o meno l'approccio dei videogiochi AAA, e secondo Asad Qizilbash di PlayStation la soluzione è dedicarsi alla narrativa più che alla grafica sempre più prepotente.

Videogiochi come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) saranno quindi delle vie di mezzo proverbiali, perché capaci di mostrare i muscoli della console e raccontare delle grandi storie.

Quelle che, come riporta Gamespot, sono ciò su cui dovrebbe puntare PlayStation.

Qizilbash, responsabile della produzione e dei prodotti PlayStation presso i PlayStation Studios, ritiene che il futuro dei giochi riguarderà le "narrazioni coinvolgenti". Lo ha detto in una recente intervista, parlando di come saranno i videogiochi nei prossimi 10 anni.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Qizilbash ha detto che dovrebbero essere «in grado di creare molte più emozioni nelle storie», così da creare prodotti che possano durare nel tempo:

«L'attenzione si sposterà dalla grafica o dalle immagini alle narrazioni coinvolgenti che risuoneranno molto tempo dopo che il controller sarà stato posato.»

In questo le intelligenze artificiali saranno di supporto, perché il responsabile di PlayStation ha dichiarato che saranno in grado di creare «esperienze più personalizzate e storie significative per i consumatori».

Quest'ultimo tema è stato affrontato di recente anche da Electronic Arts, per altro, che ha dichiarato che gli sviluppatori hanno addirittura "fame" di intelligenze artificiali.

PlayStation, quindi, si guarda allo specchio per capire come sarà il suo futuro. Ci ha già mostrato come potrebbe essere il nuovo controller, mentre Naughty Dog ha dichiarato in maniera altisonante che vuole "ridefinire la percezione del gaming", addirittura.

Ed è curioso che tutto questo è stato detto già 20 anni fa da una persona che non c'è più. Ovvero Satoru Iwata, che nel 2004 parlava già di sostenibilità dell'hardware.