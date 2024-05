Secondo Electronic Arts, gli sviluppatori hanno "fame" di intelligenze artificiali

Nel momento in cui il mondo dei videogiochi è sempre più in crisi, tra licenziamenti e produzioni mastodontiche sempre meno sostenibili, Electronic Arts dichiara che le intelligenze artificiali sono già state accolte con piacere dagli sviluppatori.

Ora, è evidente che quello delle IA generative è uno strumento potenzialmente incredibile per supportare il lavoro umano, ma c'è sempre lo spettro della sostituzione totale di interi lavori da parte delle intelligenze artificiali.

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha spiegato come questa tecnologia verrà introdotta all'interno dei processi aziendali (tramite VGC).

Il CEO ha spiegato che l'azienda stava già iniziando a utilizzare l'intelligenza artificiale in alcuni aspetti dello sviluppo, citando come esempio la serie EA Sports FC (la trovate su Amazon).

«Come azienda, siamo stati profondamente legati all’intelligenza artificiale sin dal nostro inizio», ha spiegato Wilson.

Il CEO di Electronic Arts si riferisce al modo in cui è stato sempre gestito il comportamento dei giocatori nei giochi di calcio, parlando poi dei progressi che sono stati ottenuti dalle IA nel momento storico attuale:

«La statistica che ho usato è che siamo passati dalla possibilità di creare stadi da 6 mesi a 6 settimane. E la mia aspettativa è che continuerà a ridursi nel tempo. [...] Mentre pensiamo al primo pilastro dell'intelligenza artificiale generativa per noi, stiamo davvero esaminando come può renderci più efficienti, come può dare ai nostri sviluppatori più potere, come può restituire loro più tempo e consentire loro per arrivare al divertimento più velocemente.»

Wilson spiega anche che più della metà dei processi di sviluppo di EA potrebbero essere migliorati in futuro dall’intelligenza artificiale generativa, e che il piano è quello di trasformare il processo di sviluppo entro i prossimi cinque anni.

Un obiettivo condiviso anche dagli sviluppatori stessi, a quanto pare:

«La nostra aspettativa è che, in un orizzonte temporale di 3-5 anni, saremo in grado, come parte delle nostre enormi comunità online e della narrazione di successo, di costruire mondi più grandi e coinvolgenti che coinvolgono più giocatori in modo unico in tutto il mondo. [...] E voglio dirvi che c'è una vera fame tra i nostri sviluppatori di arrivare a questo il più rapidamente possibile perché, ancora una volta, il Santo Graal per noi è creare giochi più grandi, più innovativi, più creativi e più divertenti più rapidamente.»