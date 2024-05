Naughty Dog, il prossimo gioco potrebbe «ridefinire la percezione del gaming»

Sappiamo che Naughty Dog è al lavoro su "qualcosa", sebbene non ci è ancora dato sapere cosa.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri franchise PlayStation ha molto da dire.

Mesi fa Neil Druckmann aveva del resto rivelato di avere un'idea per The Last of Us Part III, che potrebbe quindi dare vita a una vera e propria trilogia.

Ora, come riportato anche da VGC, Druckmann a anticipato che il suo prossimo progetto sarà qualcosa che ridefinirà - pare - il concetto stesso di gaming.

Sony ha utilizzato la riunione strategica aziendale di giovedì per presentare la sua “Creative Entertainment Vision”, ossia la visione a lungo termine con un occhio ai futuri progressi tecnologici.

In un'intervista pubblicata in concomitanza con l'evento di oggi, a Druckmann è stato chiesto di condividere i dettagli di una visione personale o di un progetto da sogno che vorrebbe vedere realizzato.

«Ho avuto la fortuna di lavorare a diversi progetti da sogno e attualmente sono entusiasta di uno nuovo, che forse è il più emozionante», ha dichiarato.

«C'è un crescente apprezzamento per il gioco che trascende tutte le fasce d'età, a differenza di quando sono cresciuto io. Questo cambiamento è evidenziato dalla nostra avventura in TV con The Last of Us, che speravo potesse colmare il divario tra giocatori e non giocatori.»

E ancora: «Il successo dello show ha messo in luce il gioco, illustrando le esperienze ricche e coinvolgenti che offre. Questa visibilità mi entusiasma non solo per il nostro progetto attuale, ma anche per il più ampio potenziale del gioco nel catturare un pubblico globale.»

«Sono ansioso di vedere la risonanza di questo nuovo gioco, soprattutto dopo il successo di The Last of Us, perché potrebbe ridefinire la percezione del gaming da parte del grande pubblico», ha concluso.

Naughty Dog non ha ancora annunciato il suo prossimo progetto per PS5, e Druckmann ha girato intorno alla cosa nel corso di alcune recenti interviste.

L'anno scorso ha suggerito che lo studio avrebbe rivelato il suo prossimo gioco più vicino all'uscita rispetto al passato, nel tentativo di andare contro i problemi di equilibrio tra lavoro e vita privata che derivavano dall'annunciare troppo presto ciò a cui si lavora.

Se The Last of Us Part III è davvero ancora solo un'idea sulla carta, è quindi probabile che vedremo almeno un altro titolo prima della sua realizzazione.

Si parla di un potenziale remake di Uncharted: Drake's Fortune, ma a parte questo, sono solo supposizioni.

Ma non solo: anche l'illuminator e story artist Colin Lorimer starebbe attualmente aiutando a sviluppare proprop la prossima IP di Naughty Dog.