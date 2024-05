Come potrebbe essere un controller PlayStation tra 10 anni? Sony lo mostra

Il videogioco sta passando un momento di transizione molto forte, tanto che ora come ora non sappiamo come sarà il gaming tra 10 anni. Quello che forse sappiamo, però, è il tipo di controller che PlayStation ha in mente per il futuro.

Già con DualSense (che trovate su Amazon), Sony ha infatti dimostrato di avere le idee chiare su pad e simili.

Advertisement

Senza contare che anche con PlayStation Portal, rivelatosi un successo e ora più facile da trovare, sembra che la scommessa sia stata vinta.

Ora, come riportato anche da IGN US, in un nuovo video Sony ha immaginato come potrebbe essere il controller PlayStation tra 10 anni, ed è qualcosa di simile a un vero e proprio film di fantascienza.

Il video YouTube “Sony's Creative Entertainment Vision” - che trovate poco sotto - mostra una serie di progetti di dispositivi futuristici, tra cui un controller di gioco.

Sebbene Sony dichiari che il contenuto di questo video non è direttamente collegato a nessun prodotto esistente, è divertente immaginare di poter giocare un giorno con un controller del genere.

L'immagine mostra infatti un controller PlayStation collegato a quello che sembra uno schermo fluttuante e curvo.

Lo schermo parrebbe essere solo una proiezione del controller o un vero e proprio schermo fisico che fluttua nello spazio, forse grazie alla forza dei magneti, chissà.

Ribadiamo che non si tratta di un prototipo, ma solo di un concept alquanto futuristico.

«Tra 10 anni vivremo in un mondo più stratificato, dove la realtà fisica e quella virtuale si sovrappongono senza confini», si legge nella descrizione del video.

«Se Sony, in qualità di azienda di intrattenimento creativo, dovesse riempire il mondo di nuovi Kando in quel futuro, che tipo di valore esperienziale dovremmo offrire per far sì che ciò accada?»

Tra un decennio, quindi nel 2034, saremo forse alla generazione PlayStation 7, ammesso che Sony continui a sfornare console. Per ora, infatti, dovremo accontentarci della futura PS6, di cui già si parla insistentemente.