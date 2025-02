Un gamepad di Super Mario a SOLI 12,59€?! Oggi si può! (-58%)

Cercate dei joy-con alternativi o un secondo controller per giocare su Switch? Ecco una super offerta che fa al caso vostro! Oggi su Amazon potete portarvi a casa il controller Horipad Mini Super Mario a soli 12,59€, grazie a un incredibile sconto del 58% sul prezzo originale di 29,99€. Un’occasione da non perdere per aggiungere stile e funzionalità alle vostre sessioni di gioco!

Horipad Mini di Super Mario, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gamepad cablato, con una lunghezza del cavo di 3 metri, è stato progettato pensando ai giocatori più piccoli ma non rinuncia alla qualità. Include due stick analogici, un D-pad e tutti i pulsanti essenziali di Nintendo Switch, come home, cattura e +/-. La tecnologia Plug & Play garantisce un utilizzo immediato senza bisogno di ricariche, per un’esperienza di gioco sempre pronta. Il design multicolore ispirato a Super Mario aggiunge un tocco accattivante alla vostra console, rendendolo ideale anche come regalo per i più giovani.

Horipad Mini è prodotto con licenza ufficiale Nintendo e rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un controller semplice ma funzionale. Tuttavia, è bene ricordare che non include NFC, rumble o giroscopio, puntando invece sull’essenzialità. La scocca in plastica leggera lo rende maneggevole e resistente, perfetto per divertirsi con i giochi per tutta la famiglia.

Non fatevi sfuggire questa offerta imperdibile: il controller Horipad Mini Super Mario è vostro a soli 12,59€, invece di 29,99€. Approfittate subito dello sconto del 58% su Amazon e portate il mondo di Super Mario direttamente nelle vostre mani!

Vedi offerta su Amazon