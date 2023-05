Joy-Con alternativi | I migliori del 2023

Avete acquistato una nuova Nintendo Switch e vi state godendo i tantissimi giochi esclusivi della casa giapponese, da Super Mario a The Legend of Zelda, ma magari volete giocare in multiplayer con i vostri amici come l'ultimo Super Mario Party o il recente Mario Strikers: è qui che interveniamo noi di SpazioGames, proponendovi una varietà di migliori Joy-Con alternativi da acquistare ad ottimi prezzi e ognuno con un set di funzionalità peculiari tra cui scegliere.

Per l'occasione, abbiamo passato in rassegna i migliori Joy-Con alternativi, in maniera tale da proporvi delle soluzioni che non abbiano prezzi elitari e che vi consentano comunque di godere della piena potenza della vostra console Nintendo.

Dopo aver visto i migliori controller da gaming e i migliori controller per PC, ecco dunque la volta delle periferiche per console più particolari in circolazione, quelle realizzate dalla Grande N.

Di recente abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra selezione per sottoporvi le migliori proposte attuali disponibili sul mercato.

Migliori Joy-Con alternativi

Hori Joy-Con D-Pad

Per gli amanti delle serie Nintendo

Hori Joy-Con D-Pad è un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, brandizzato con una delle serie più amate di sempre: Super Mario. In questo pacchetto troverete il Joy-Con sinistro alternativo con funzionalità D-Pad, ideale per tutti i giochi in cui è preferibile l'utilizzo della croce direzionale anziché la classica leva analogica: parliamo quindi di platform 2D, puzzle, action e giochi di combattimento. Questo Joy-Con non include vibrazione, connettività wireless, accelerometro e giroscopio, per cui si tratta di una versione minimal del controller ufficiale ma ad un ottimo prezzo e con uno stile inconfondibile a prescindere dal colore dell'altro controller collegato a Switch.

Hori Split Pad Pro

Scelta migliore per l'ergonomia

Hori Split Pad Pro è la soluzione più performante ed ergonomica, prodotto con licenza ufficiale Nintendo. Grazie a questa soluzione, che rispetto ai Joy-Con ufficiali ha un grip allungato e bombato per un maggior comfort dell'esperienza, potete provare le sensazioni di un controller Pro in modalità portatile. Proprio come i Joy-Con ufficiali, questo controller può essere "diviso in due" anche se non è pensato per funzionare in autonomia, con l'aggiunta di grilletti posteriori extra rimappabili. Inoltre, Hori ha aggiunto una modalità Turbo per la massima precisione durante le sessioni di gioco più intense; mancano Rumble HD, sensori di movimento, NFC e infrarossi, ma questa è una soluzione dock friendly che si adatta perfettamente alla base di Switch.

Joy-Con Switch ergonomici

Per un'impugnatura un po' più comoda

Se non vi sentite completamente a vostro agio con l'impugnatura dei tradizionali Joy-Con di Nintendo Switch, potete dare un'occhiata a questa proposta alternativa economica. Si tratta di una coppia di Joy-Con con tutti i pulsanti e i sensori del caso, dotata di d-pad e di sensori di movimento, che li rendono utilizzabili anche con giochi come Nintendo Switch Sports o Just Dance. I due Joy-Con hanno un'impugnatura pensata per accogliere le vostre mani, rispetto al retro liscio di quelli standard, e sono realizzati in materiale antigraffio e antiscivolo – per una lunga durata e una presa il più salda possibile. Inoltre, sono dotati di vibrazione a sei assi e funzionano in modo plug and play: una volta collegati alla vostra console, siete pronti a giocare. Il prezzo è molto accessibile, quindi possono essere un'ottima soluzione soprattutto per giocatori più piccoli, se avete paura che possano farsi sfuggire i Joy-Con default (o rovinarli).

Joy-Con alternativi ergonomici Switch

Comodi ed economici

Molto simili a quelli standard, questi Joy-Con alternativi possono restituire sia un senso di familiarità, sia una migliorata ergonomia, a cui si affianca anche un prezzo estremamente accessibile. Sono compatibili con Switch, Switch OLED e anche Switch Lite (basta collegarli via BlueTooth) e hanno un raggio di azione di otto metri. Sono inoltre dotati di batteria da 400 mAh, che permette di giocare fino a 10 ore. Inoltre, hanno un doppio motore di vibrazione e giroscopio a sei assi, che li rende ideali anche per i giochi che utilizzano i sensori di movimento.

NYXI Wireless controller per Switch

Accattivanti e con tante opzioni

Se non siete troppo preoccupati dal vostro budget e cercate una soluzione accattivante, i Joy-Con NYXI possono essere la soluzione ideale: questi controller, compatibili con Switch, Switch OLED e Switch Lite, sono pensati per dare anche all'occhio la sua parte – grazie alle luci LED che potete impostare a piacimento (o spegnere, se non sono di vostro gradimento). Sono dotati non solo di tutti i pulsanti previsti da Switch, ma anche di due tasti extra che potete configurare a piacimento, oltre che di funzione Turbo. Sono inoltre equipaggiati con la funzione di vibrazione regolabile su quattro diversi livelli e sono dotati di una impugnatura ergonomica e antiscivolo.

Come scegliere i migliori Joy-Con alternativi

Allontanandosi da prodotti ufficiali come in questo caso, bisogna sempre essere molto attenti nella scelta di quello che si finisce con il portare a casa. Ci sono infatti alcuni aspetti di cui tenere conto per scegliere i migliori Joy-Con alternativi per le proprie necessità, riuscendo sia a risparmiare qualcosa che a portarsi a casa dei prodotti affidabili.

Vediamo allora gli aspetti da tenere in considerazione nella vostra scelta dei prossimi Joy-Con.

Impugnatura

Sappiamo tutti che i Joy-Con di Nintendo Switch, per quanto brillanti nell'idea e nell'applicazione, non brillano particolarmente in ergonomia. I controller della console ibrida hanno infatti una forma molto regolare e nessuna curva per accogliere le vostre mani, senza impugnature che favoriscano una presa riposante per le lunghe sessioni.

Se, quindi, solitamente siete scomodi quando giocate con i normali Joy-Con, valutate di acquistarne di alternativi che abbiano una forma diversa rispetto ai Joy-Con standard. Ne potete trovare con delle sporgenze che accolgono le vostre mani su entrambi i lati, ad esempio, e che li rendono più somiglianti a controller più tradizionali.

Se, invece, siete già sicuri di essere comodi con i Joy-Con normali, o se giocate collegandoli soprattutto al Grip (che li rende ergonomici) non ci sarà bisogna di ingegnarsi troppo in termini di forma dei vostri prossimi controller.

Batteria

Tenete sempre conto della durata della batteria dei controller che andate a comprare. Ricordate che, infatti, quando utilizzate i Joy-Con tenendoli staccati dalla console — sia che siano sul Grip, sia che siano indipendenti nelle vostre mani, la loro batteria calerà e non sarà in ricarica.

Comprare un Joy-Con alternativo che ha una batteria scarsa renderebbe molto frustrante l'esperienza di gioco e vi costringerebbe a tenerlo spesso collegato alla Switch per farlo ricaricare. Solitamente, questi controller hanno batterie da 300 mAh, che dovrebbero garantire una decina di ore di gioco, mentre il tempo di ricarica è stimato in due ore. Si tratta di un buon risultato, mentre vi raccomandiamo di andare con i piedi di piombo su modelli che hanno batterie meno capienti e che potrebbero appiedarvi sul più bello.

Accessori e compatibilità

Alcuni Joy-Con alternativi, anche complice il prezzo a cui vengono proposti, possono essere o non essere dotati di accessori extra che completano la loro offerta. Ad esempio, alcuni sono proposti con cavo di ricarica incluso, altri sono venduti "sfusi" mentre ci sono anche dei modelli che propongono un loro Joy-Con grip, diverso da quello standard che avete trovato nella scatola di Nintendo Switch.

Ovviamente, se si tratta di accessori per voi superflui, non vale la pena spendere qualcosa in più per portare a casa dei Joy-Con accessoriati. Vale, è chiaro, anche il contrario: magari il vostro Grip si è rovinato o non lo trovate comodo, quindi vale la pena sperimentare utilizzandone un altro.

Ci sono anche dei Joy-Con alternativi che includono le cinghie per assicurarli al polso, altri invece si limitano a proporre la parte dorsale estraibile per rendere più comodi i grilletti quando usate il controller in orizzontale.

Tra le altre console, diversi controller non ufficiali vi permettono anche di godere di un pulsante per la modalità Turbo. Anche qui, parliamo di un'aggiunta piuttosto superflua, un piccolo sfizio che sarete voi a dover valutare.

Ricordate, piuttosto, di verificare la compatibilità con tutte le funzionalità di Switch: ad esempio, la presenza del lettore NFC per gli amiibo, quella dei sensori di movimenti, quella del sensore IR.

Materiali ed estetica

Anche l'occhio vuole la sua parte, vale anche per i Joy-Con alternativi: sappiamo che Nintendo stessa propone i suoi controller in tantissimi abbinamenti di colori, anche se la loro forma non cambia.

Nel caso di quelli alternativi, invece, potete davvero sbizzarrirvi: potete ad esempio trovare dei colori particolarmente strambi, delle skin che richiamano gli animali domestici, altre che rimandano al set limitato di Animal Crossing: New Horizons e così via. Inoltre, non parliamo solo di tinte, ma anche di forma del controller: capirete di cosa parliamo quando vi imbatterete in un Joy-Con con orecchie da gatto...

Al di là delle stranezze di design, ricordate che un controller in materiale antiscivolo e antigraffio manterrà la sua estetica più a lungo intonsa e sarà più comodo da usare, rispetto a uno molto liscio e lucido che rischia di sgusciarvi via nelle sessioni di gioco e che vedrà il suo colore rovinarsi a stretto giro. Solitamente tutti i Joy-Con sono realizzati in materiali plastici (spesso in resina ABS).

La firma conta?

In questo caso, sicuramente sì: ci sono dei Joy-Con alternativi a quelli firmati da Nintendo stessa che contano comunque su una licenza ufficiale, e che per questo motivo devono sottostare a determinate imposizioni in termini di qualità e design. Se, nel secondo caso, questo potrebbe significare potersi sbizzarrire poco con la creatività, nel primo significa invece che potete dormire sonni tranquilli portando a casa, per fare un esempio, una proposta firmata da Hori.

Certo, i Joy-Con firmati da brand noti e con licenza ufficiale possono costare qualcosa in più, ma non daranno mai cattive sorprese (a parte il possibile drift, che purtroppo colpisce un po' tutti i Joy-Con nel lungo corso) e sono a tutti gli effetti da considerarsi al pari di quelli ufficiali di casa Nintendo.