Helldivers 2, qualcuno sarebbe stato licenziato per aver incoraggiato le recensioni negative

L'obbligo del PSN su Helldivers 2 ha rappresentato uno dei momenti di maggiore crisi che il fenomeno di Arrowhead abbia mai affrontato: dopo una ferocissima protesta da parte degli utenti, con tantissime recensioni negative e conseguenti richieste di rimborso, alla fine Sony ha dovuto cedere e rinunciare a questa nuova politica.

Tra le ragioni di questa feroce protesta, oltre a diverse perplessità legate alla sicurezza, vi è anche il fatto che in oltre 100 paesi non è possibile creare legalmente un account PSN: ciò ha provocato anche la conseguente rimozione del gioco da tutti quei mercati — e non è ancora tornato disponibile, nel momento in cui scriviamo l'articolo.

Advertisement

Dietro le quinte, la protesta è stata incoraggiata anche da un community manager di Arrowhead: noto con il soprannome di "Spitz", il CM aveva infatti spinto i fan a lasciare recensioni negative e inviare richieste di rimborso a Steam, con l'obiettivo di dare maggior forza agli sviluppatori nelle trattative con PlayStation.

Sembrava essersi inizialmente salvato, ma alla fine sembra che il publisher non abbia affatto gradito quei commenti: come riportato da GamesRadar+, alla fine il community manager sarebbe stato a tutti gli effetti licenziato.

«In generale non è una buona idea dire alle persone di chiedere rimborsi e lasciare recensioni negative quando sei un community manager. L'ho imparato oggi. Apprezzo il vostro supporto e apprezzo ancora di più che tutti possano giocare di nuovo senza restrizioni. Sapevo di correre dei rischi dicendo di chiedere rimborsi e cambiare le recensioni. Non me ne pento. Il mio lavoro era quello di rappresentare la community, ed è quello che ho fatto».

Spitz ha poi aggiunto che lavorare per Arrowhead era il suo sogno, in quanto era il suo studio di sviluppo preferito, aggiungendo che sarebbe più che felice di tornare ma che la decisione non dipende né da lui né dagli altri utenti.

Non è chiaro se a quanto pare gli stessi autori di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) abbiano preso questa decisione per non rischiare di compromettere i rapporti con PlayStation o se l'eventuale richiesta di licenziamento sia arrivata dalla stessa Sony, ma è inutile sottolineare che i fan non hanno preso bene la notizia, al punto che stanno già emergendo online le prime petizioni.

Difficilmente cambierà qualcosa per il community manager, ma allo stesso tempo possiamo dire che non aveva poi tutti i torti: è stata proprio l'unione della community a convincere PlayStation a fare dietrofront sul PSN.