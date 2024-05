L'obbligo del PSN su Helldivers 2 è un bagno di sangue: 36mila recensioni negative

Da qualche ora, PlayStation e Arrowhead hanno comunicato che a breve il periodo in cui non era necessario avere un account PlayStation Network per giocare Helldivers II su PC (tramite Steam) sarà finito. Molto presto, infatti, sarà chiesto di abbinare il profilo Steam e quello PSN per continuare a giocare – e le persone non l'hanno presa benissimo.

Come segnalato dall'analista Daniel Ahmad, che fa notare «non ho mai visto niente del genere prima d'ora», il review bombing (se così possiamo chiamarlo, ndr) delle scorse ore ha raggiunto numeri da record, con oltre 36mila recensioni negative nella pagina Steam del gioco.

Amatissimo dal suo lancio a oggi, Helldivers II è così passato a recensioni recenti perlopiù negative e a recensioni globali solo "nella media".

Sony ha sottolineato di aver optato per questa scelta per motivi di sicurezza degli account di gioco, e ha ribadito come la cosa fosse stata resa nota fin dal lancio di Helldivers II, quando venne premesso che sarebbe stata integrata in seguito.

Tuttavia, la cosa rimane molto problematica perché PSN non è disponibile in alcuni Paesi dove Helldivers II è stato venduto. Questo significa che, a meno di manovre e ulteriori novità, ci saranno giocatori che hanno comprato il gioco e che non potranno più accedervi perché non hanno modo di creare un account PSN – mentre non ci sono problemi ad avere un account Steam.

Si parla, come fa notare Helldivers 2 Media, di mercati enormi come la Cina, dove alcuni utenti hanno provato a creare un profilo PSN usando una VPN, finendo però bannati. Al momento, PlayStation Network è accessibile solo da 69 Paesi, quindi non è chiaro cosa dovrebbero fare i giocatori che sono al di fuori di questi ultimi e che avevano speso i loro soldi per comprare Helldivers II.

La situazione è al momento estremamente fumosa e, se è vero che i giocatori Steam già di base non vedono di buon occhio il venire forzati a creare profili su piattaforme diverse, lo è anche che in questo caso la questione è molto spinosa.

Ci saranno dei rimborsi per chi di fatto non può creare un profilo PSN? Si troverà un'alternativa, si faranno delle eccezioni? Al momento non ci è dato saperlo, motivo per cui non sorprende poi così tanto la reazione dei giocatori.

Sorprende di più invece che Sony abbia annunciato la cosa con tutti questi punti slegati e non chiari, perché significa che o non si aspettava una reazione così forte, o che se la aspettava e ha comunque scelto di continuare su questa strada pur non potendo fornire ancora risposte concrete ai dubbi di chi ha comprato il gioco.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulla vicenda. Al momento, secondo il tracciatore SteamDB Helldivers II rimane comunque giocatissimo, con un picco di 119mila giocatori nelle ultime ventiquattro ore. Vedremo se e come la sua curva si modificherà nei prossimi giorni.

Il gioco è disponibile anche su PS5 (anche su Amazon) e potete leggere su SpazioGames la recensione completa del nostro Marcello Paolillo.