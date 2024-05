Helldivers 2 ora non è più acquistabile in oltre 100 paesi: Steam avvia i rimborsi

Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio "caso" Helldivers 2: il fenomeno di Arrowhead, dopo aver conquistato a sorpresa i giocatori PS5 e PC, ora è sull'orlo di una crisi senza precedenti a causa di una decisione controversa arrivata direttamente da PlayStation.

Come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, Sony ha infatti deciso di stabilire l'obbligo di registrare un account PSN per continuare a giocare online: un setup non presente al momento del lancio e che adesso sta facendo letteralmente infuriare gli utenti.

Il problema sta non solo nell'aver di fatto tolto la possibilità di scelta, ma anche perché in tantissimi paesi non è proprio possibile registrare un account PSN, dato che non è un servizio ufficialmente supportato.

Ciò ha portato a un vero e proprio "bagno di sangue", con un'ondata di recensioni negative che non ha alcuna intenzione di fermarsi e che sta venendo supportato perfino dagli sviluppatori, che ribadiscono come questa decisione arrivi da Sony e che protestare è l'unico vero modo per provare a farsi sentire.

Nonostante la community e gli sviluppatori di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) abbiano reso il loro dissenso abbondantemente chiaro, sembra che almeno per il momento Sony non abbia alcuna intenzione di mollare la presa, decidendo di insistere su questa decisione controversa.

Tech4Gamers segnala infatti che da adesso Helldivers 2 non è più acquistabile in oltre 100 paesi, ovvero tutte quelle aree in cui il PSN non è ufficialmente supportato.

Un segnale chiaro ed inequivocabile che Sony non ha alcuna intenzione di rimuovere questo requisito.

L'ondata di recensioni negative e l'inserimento di un requisito non presente al lancio ha spinto perfino Steam a intervenire: lo store di Valve ha infatti deciso di fare un'eccezione alla regola e sta garantendo rimborsi anche dopo aver giocato per più di 2 ore.

Questa vicenda potrebbe portare gravi conseguenze per il futuro di Helldivers 2, ma anche per gli incassi di PlayStation dopo la presa di posizione dello store: su Steam ha già una media complessiva "Nella media", mentre le valutazioni recenti sono "Perlopiù negative".

Un chiaro esempio di come non gestire un live service di successo, soprattutto alla luce della clamorosa insistenza da parte di Sony: non possiamo che augurarci un pronto ripensamento o che, eventualmente, vengano offerte delle soluzioni alternative per quei paesi che non possono accedere al PSN.

Sony ha giustificato l'obbligo di un account PSN per motivi di sicurezza, ma molti utenti hanno sottolineato di non sentirsi a proprio agio nel crearne uno proprio perché i servizi PlayStation sono stati spesso oggetto di clamorose violazioni da parte di malintenzionato, sottolineando l'ironia di questa vicenda.

Continueremo comunque a seguire attivamente gli sviluppi, sperando di poter dare presto delle buone notizie ai fan di Helldivers 2: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.