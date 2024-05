La democrazia ha vinto: Sony rimuove l'obbligo del PSN su Helldivers 2

Alla fine la forte pressione esercitata dai fan di Helldivers 2 è riuscita a fare il suo effetto, portando Sony a un clamoroso dietrofront dell'ultimo minuto sull'obbligo del PSN.

Una marcia indietro sembrava praticamente impossibile, dopo che il gioco era stato addirittura rimosso da oltre 100 paesi e dopo che perfino il creative director e CEO di Arrowhead sembrava aver perso le speranze.

Evidentemente, qualcosa deve essere cambiato nelle scorse ore e Sony deve aver finalmente compreso che non poteva rischiare di uccidere quello che finora è stato il suo primo vero successo (lo trovate su Amazon).

La notizia è arrivata pochi istanti fa tramite il profilo X di PlayStation, che annuncia come l'aggiornamento con l'obbligo di collegare un account PSN — che sarebbe dovuto partire proprio oggi — alla fine è stato cancellato:

«Fan di Helldivers — abbiamo ascoltato i vostri feedback sull'aggiornamento del collegamento di account per Helldivers 2. L'aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto un collegamento degli account Steam e PlayStation Network per giocatori nuovi e attuali a partire dal 30 maggio, non andrà più avanti. Stiamo ancora imparando cosa sia meglio per i giocatori su PC e il vostro feedback è stato prezioso. Vi ringraziamo ancora per il vostro continuo supporto a Helldivers 2 e vi terremo aggiornati sui nostri piani futuri».

L'aggiornamento avrebbe reso Helldivers 2 ingiocabile in oltre 100 paesi, dove non è legalmente possibile registrare un account PSN: proprio per questo motivo, insieme a numerose perplessità sulla sicurezza di PlayStation Network, la maggior parte degli utenti non aveva visto di buon occhio questo aggiornamento.

Nelle scorse ore abbiamo assistito a qualcosa di simile a un "bagno di sangue", con tantissime recensioni negative che hanno compromesso la reputazione del gioco.

A questo punto è plausibile immaginare che presto gli utenti modificheranno le loro recensioni trasformandole presto in positive e che il gioco torni presto in vendita in tutti gli altri paesi, ma per il momento c'è solo una cosa che è davvero importante: la democrazia di Helldivers 2 ha trionfato ancora una volta, contro ogni previsione.

Il "caso PSN" è diventato così clamoroso da aver spinto anche gli autori di Ghost of Tsushima a far chiarezza prima dell'uscita, sottolineando che in single player non servirà alcun account.