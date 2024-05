Helldivers 2, primo sguardo al mantello che "celebra" le recensioni negative

La fine dell'obbligo di un account PSN su Helldivers 2 è stata possibile soprattutto grazie agli sforzi della community, che si è unita in una fortissima protesta online condita da una enorme quantità di recensioni negative.

Dopo il dietrofront di Sony, sebbene il gioco sia stato nel frattempo rimosso perfino da altri paesi, i fan hanno riportato la situazione alla normalità nella pagina Steam ufficiale, cambiando prontamente le proprie review in positive.

Ma il reviewbombing è destinato a rimanere per sempre nella storia del titolo di Arrowhead: gli sviluppatori avevano già lasciato intendere di voler realizzare un mantello in-game ispirato proprio alle recensioni negative, che potrebbe essere rilasciato già nelle prossime ore.

Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead e creative director di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon), ha infatti condiviso sul proprio profilo X uno screenshot che, sebbene sia poco chiaro, sembra proprio offrire un primo sguardo a questo nuovo curioso mantello:

Ci rendiamo conto che è difficile capire cosa si stia effettivamente guardando, ma l'immagine mostra chiaramente un mantello con 3 linee rosse che si vanno allungando sempre di più verso il basso: un chiaro riferimento alle recensioni negative di Helldivers 2 su Steam, che avevano seguito proprio questo schema.

A questo punto sembrerebbe solo questione di tempo prima che il mantello venga svelato in tutta la sua "gloria" e che diventi disponibile per tutti gli Helldiver: se non altro, gli sviluppatori stanno prendendo il tutto con la giusta filosofia e umorismo.

Detto questo, i problemi di Helldivers 2 non sono purtroppo finiti qui: come avevamo accennato in precedenza, ben 180 paesi non possono più acquistare il gioco, in seguito al "caso PSN".

Arrowhead ha sempre ammesso di voler vedere il gioco venduto in tutto il mondo, ma sfortunatamente non è una decisione che dipende da loro e, in seguito alle ultime parole dello stesso Pilestedt, la situazione non sembra affatto incoraggiante.