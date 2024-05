Caso Helldivers 2 PSN, il commento del CEO non è incoraggiante

Helldivers 2 è nei guai e, una volta tanto per casi del genere, non è colpa del team di sviluppo ma di PlayStation e dell'obbligo di utilizzare un account PlayStation Network anche per giocare su PC. Un vero e proprio caso che sta rendendo molto complicata la vita di Arrowhead e, di conseguenza, dei giocatori.

Per via del fatto che l'account PSN non può essere registrato in molti Paesi del mondo, Helldivers 2 è stato rimosso dalla vendita e cancellato dagli store. Una lista di Paesi che era già immensa nei primi giorni dall'esplosione del caso e che, nelle ultime ore, è diventata ancora più grande con la rimozione dello sparatutto da ancora più piattaforme.

Un caso che sembrava finito, o almeno rientrato, prima di questo ulteriore allargamento, al punto che la stessa Arrowhead aveva celebrato la "vittoria" elogiando la propria community.

Ma, con la lista di Paesi in aumento e il silenzio di PlayStation, la situazione è preoccupante per Helldivers 2 al punto che anche il CEO Jonah Pilestedt è intervenuto per dire la sua.

Tramite un post su Discord (via PC Games N) in cui parla direttamente alla community:

«Quindi, per fornire un aggiornamento sulle tre ulteriori restrizioni nazionali. Si è trattato di una correzione di un errore amministrativo: avrebbero dovuto far parte della restrizione originale ed è stato notato quando la restrizione è stata adottata per Tsushima. Ciò è stato notificato ed eseguito in modo indipendente da Valve. Anche se non sembra positivo ciò non è indice di ulteriori restrizioni. La conversazione sulle restrizioni regionali è ancora in corso ed è indipendente da essa. Non ho ulteriori informazioni. Noi (Arrowhead) vogliamo ancora che il gioco sia disponibile ovunque. Spero che abbiate trascorso un fantastico sabato e mi dispiace di non avere un aggiornamento migliore!»

Finora non c'erano aggiornamenti ufficiali sul caso di Helldivers 2 e sembra che non ce ne saranno ancora per un po', a quanto pare.

Situazione problematica anche per il citato Ghost of Tsushima Director's Cut che, in maniera del tutto similare a Helldivers 2, sta vivendo una crisi su PC.

