Helldivers 2 ancora nei guai: è sparito da altri paesi

Il caso PSN causò la rimozione di Helldivers 2 in oltre 100 paesi, ma a quanto pare la lista delle nazioni in cui il gioco non è disponibile si è allungata ancora.

A causa di questo obbligo poi revocato, il gioco (che trovate su Amazon) sarebbe infatti diventato letteralmente ingiocabile per tantissimi utenti.

Il CEO e creative director Johan Pilestedt ha chiarito che la situazione sarebbe stata risolta, ma a quanto pare non è così.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, Helldivers 2 continua a essere rimosso dalla vendita su Steam in più paesi, anche dopo che Sony Interactive Entertainment ha eliminato il suo controverso obbligo del PSN.

Helldivers 2 è stato infatti ritiratoin altri tre paesi privi di copertura PSN - Estonia, Lettonia e Lituania - secondo quanto riportato su Steam Database.

Non è chiaro se i possessori di Helldivers 2 in questi paesi possano ancora giocare al titolo.

La notizia sembra essere stata una sorpresa anche per gli stessi sviluppatori del gioco, ossia Arrowhead Studios. «Non abbiamo idea di cosa stia succedendo», ha detto Pilestedt rispondendo a un giocatore sul canale Discord del gioco.

«La maggior parte degli sviluppatori è in vacanza e lo abbiamo appena scoperto attraverso la comunità. Vogliamo che il gioco sia disponibile in tutto il mondo», ha aggiunto il CEO, a suo dire profondamente preoccupato dalla cosa.

Helldivers 2 non è stato del resto ripristinato nemmeno nei circa 170 territori che sono stati esclusi dall'acquisto del gioco nei giorni scorsi.

Staremo a vedere che succederà nelle prossime ore, sperando che ciò non porti a una seconda ondata di review bombing (cosa che non ci auguriamo, ovviamente).

Difatti, negli ultimi giorni gli sviluppatori si sono sicuramente sentiti sollevati nel vedere che l'ondata di recensioni negative è ormai un lontano ricordo: ora le ultime review sono solo positive.