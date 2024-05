La "crisi" di Helldivers 2 è un lontano ricordo: le recensioni sono in salvo

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Helldivers 2 per una vicenda che è stata in più di un'occasione surreale, prima di tornare su terreni più normali fino a che, oggi, sembra che non sia accaduto nulla stando alle recensioni del gioco di Arrowhead su Steam.

L'ormai famigerato obbligo di utilizzare un account PlayStation per poter accedere ad Helldivers 2 è stato la pietra dello scandalo, che ha portato il panico nella community.

Dopo svariate ore e e giorni di battaglie tra PlayStation, Arrowhead e i fan, alla fine la guerra è finita sotto una valanga di recensioni negative che alla fine sono state rimossa ma che, durante il conflitto, hanno portato PlayStation a fare un clamoroso dietrofont.

Una vittoria celebrata anche da Arrowhead, ovviamente, che ha premiato la community inneggiando al futuro e nuovi standard che Helldivers 2 sta cercando di raggiungere nel tempo.

Tutto sembra essere tornato alla normalità con le recensioni positive che sono tornate ad aumentare rapidamente, fino al momento attuale in cui, come riporta PlayStation Lifestyle, sembra che non sia accaduto nulla.

Se le valutazioni recenti su Steam sono ancora "Nella media", perché influenzate dal review bombing, quelle generali sono tornate ad essere "Perlopiù positive", con un trend che potrebbe continuare in maniera positiva nei prossimi giorni.

Tuttavia rimane il fatto che Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) è stato rimosso dalla vendita in tutti quei Paesi in cui non si può registrare un account PlayStation, e al momento non c'è una soluzione per aggirare questo problema da parte della casa nipponica.

La nuova ondata di supporto ha bisogno di un ulteriore sforzo, con oltre 200.000 utenti che hanno lasciato recensioni negative tra il 3 e il 6 maggio.

Questa rimane in ogni caso una storia che farà... storia, perché la vicenda ha anche portato ad un licenziamento in Arrowhead nelle scorse giornate.