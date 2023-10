Harry Potter su PS1 era bellissimo, e un fan ha creato il "remake"

Hogwarts Legacy avrà quasi certamente un sequel, ma nel mentre i fan si stanno dilettando in creazioni niente male dedicate all'universo di Harry Potter.

Il titolo di Avalanche (che potete acquistare a prezzo basso) ha infatti messo d'accordo più o meno tutti i fan.

Il gioco ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter ha infatti registrato numeri alti, come dimostrano le vendite segnalate in Europa.

Ora, dopo che i fan si sono dati appuntamento per parlare del presunto Hogwarts Legacy 2, un fan ha creato un gioco di Harry Potter in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan ha preso in mano la situazione e ha creato un concept trailer di un progetto in UE5 dedicato al maghetto più famoso del mondo.

Il video mostra principalmente Harry Potter che vola a cavallo della sua scopa e, nonostante sia stato creato su un motore grafico moderno, il design dei personaggi sembra ispirato ai giochi di un tempo, specie quelli PS1.

Purtroppo, il concept non presenta altro che Harry che vola e poco più. Si spera che un giorno il bravo Ripper Junkie possa aggiungere anche il castello di Hogwarts. In ogni caso, anche in questo stato, la demo sembra essere un piccolo sogno per i fan.

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi di Harry Potter, Hogwarts Legacy è disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

Il tutto, in attesa della versione per console Switch del primo capitolo, la quale arriverà il 14 novembre prossimo, salvo ulteriori ritardi.

Ma non è tutto: ricordiamo anche che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: che possa essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy?

Infine, i fan di Hogwarts Legacy hanno discusso della possibilità che il sequel possa ispirarsi a un big assoluto come Red Dead Redemption 2.