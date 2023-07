Hogwarts Legacy 2 dovrebbe ispirarsi a Harry Potter e il Calice di Fuoco

Hogwarts Legacy si è sicuramente rivelato essere un gran gioco, sebbene gli occhi dei fan sono ora puntati su un eventuale sequel.

Il titolo di Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo interessante) ha divertito gli appassionati al Wizarding World.

Advertisement

Il gioco ha infatti conquistato milioni di appassionati, visto e considerato che i numeri delle vendite registrate in Europa hanno soddisfatto le aspettative.

Ora, mentre un fan di Harry Potter ha realizzato la propria versione del gioco utilizzando il motore grafico Unity, altri si sono dati appuntamento per parlare di un ipotetico Hogwarts Legacy 2.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, alcuni fan hanno già condiviso le loro speranze e i loro sogni per un eventuale sequel.

Molti sperano che l'intero gioco sia basato sul Torneo Tremaghi, ovvero la competizione mortale presente in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

«Non c'è alcuna ragione canonica per cui Hogwarts Legacy 2 non includa il Torneo Tremaghi», ha scritto l'utente di Reddit BCDragon3000.

Altri sono totalmente d'accordo: «Uno dettaglio della trama incredibile che potrebbe durare per tutto il gioco. Si viene scelti e ogni 'missione' è una sfida di Tremaghi. La parte difficile sarebbe renderlo abbastanza diverso dal libro», ha risposto ArTooDeeTooTattoo.

«Sì, per favore, era il mio desiderio più grande per il primo gioco di Hogwarts, più del Quidditch. Si potrebbe fare in modo che il torneo sia un'enorme quest principale che si estende per tutto il gioco», ha commentato commanderr01.

«Onestamente, se lo faranno, spero che lo facciano a Durmstrang. So che si chiama Hogwarts Legacy e tutto il resto... ma hanno davvero intenzione di riutilizzare la mappa?» ha aggiunto fxz109dgh2ahj9k.

Per chi non lo sapesse, il Torneo Tremaghi è una competizione che si tiene fra gli studenti delle scuole magiche di Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons.

Sebbene Hogwarts Legacy 2 non sia stato annunciato ufficialmente da Avalanche Software al momento in cui scriviamo, all'inizio di quest'anno è stato confermato che Warner Bros. vede Hogwarts Legacy come un franchise a lungo termine, il che può solo significare che uno o più sequel saranno messi in cantiere.

Il tutto, in attesa della versione per console Switch, che a quanto pare non tarderà ad arrivare.

Inoltre, ricordiamo che per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato di recente rilasciato un vero mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Ma non è tutto: Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato e che potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.