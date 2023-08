Hogwarts Legacy 2 come Red Dead Redemption 2? I fan concordano

Hogwarts Legacy avrà quasi certamente un sequel, prima o poi, tanto che i fan sembrano avere le idee chiare su ciò che vorrebbero.

Il titolo di Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) non ha deluso le aspettative.

Il gioco ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter ha infatti conquistato milioni di appassionati, coi numeri delle vendite registrate in Europa davvero notevoli.

Ora, dopo che i fan si sono già dati appuntamento per parlare del presunto Hogwarts Legacy 2, arrivano ora idee davvero molto interessanti sul sequel.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, su Reddit gli appassionati hanno discusso della possibilità che il nuovo gioco possa ispirarsi a un big assoluto come Red Dead Redemption 2.

L'utente "bogeyj" è intervenuto per suggerire che un sequel di Hogwarts Legacy dovrebbe implementare il sistema di moralità di RDR2.

Il fan ha dichiarato: «Secondo me, un sistema di moralità dovrebbe essere incluso».

«Le vostre scelte hanno davvero importanza e contribuiscono a plasmare la storia, e questo farebbe una differenza enorme in un sequel. Spero che anche il prossimo gioco di Hogwarts passi al motore Unreal Engine 5, lasciandosi alle spalle lo stutter-fest di UE4».

Molti altri giocatori si sono detti d'accordo e hanno proposto i loro suggerimenti.

«Più attività e missioni all'interno di Hogwarts. In questo gioco mi sembra di aver passato il 10% del tempo nel castello e il 90% fuori», ha scritto MetalRoman.

«Una rete realmente estesa di studenti da combattere nel club dei duelli», ha chiesto Claytalian.

Infine, Ryucavelier ha scritto: «Sistema di punti casa. Un sistema di moralità. Poter salutare e inimicarsi studenti, docenti e cittadini alla maniera di Bully e Red Dead Redemption 2», offrendo suggerimenti simili.

Hogwarts Legacy ha sicuramente gettato delle solide basi, quindi speriamo che gli sviluppatori ascoltino le richieste dei fan.

Il tutto,, in attesa della versione per console Switch del primo capitolo, la quale arriverà prossimamente.

Ma non solo: ricordiamo anche che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: che possa essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy?