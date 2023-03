Hogwarts Legacy è la seconda IP per vendite record in Europa, subito dopo FIFA

La saga di Harry Potter si è dimostrata fin da subito particolarmente importante sul territorio europeo, con una nuova conferma arrivata dall’incredibile successo di Hogwarts Legacy che, dopo poco meno di un mese dal lancio, continua a far registrare numeri impressionanti.

L’ultimo adattamento videoludico ispirato al Wizarding World (lo trovate su Amazon) ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, ma anche in questo caso sono stati i numeri delle vendite registrate in Europa a testimoniare quello che è già diventato uno dei più importanti successi degli ultimi anni per il medium.

GamesIndustry.biz segnala infatti un dato molto interessante: Hogwarts Legacy è ufficialmente diventata la seconda IP con le vendite più veloci di sempre in Europa, entrando “solo” al sesto posto in questa speciale classifica.

Tutte le prime 5 posizioni sono infatti occupate dai capitoli di FIFA, la serie calcistica di EA Sports che, da sempre, trova in Europa e in Italia terreno fertile con vendite sempre più impressionanti dopo ogni edizione.

Le vendite record hanno permesso a Hogwarts Legacy di diventare il miglior lancio di sempre per Warner Bros. — nonostante il boicottaggio tentato da alcuni giocatori — e hanno fatto volare perfino le azioni della compagnia, portando a un aumento superiore perfino a quello registrato da colossi come Amazon e Tesla.

Significa che le vendite al lancio dell’ultimo adattamento del Wizarding World sono state superiori a produzioni come Call of Duty, Elden Ring o perfino Grand Theft Auto, venendo battuto soltanto dagli irraggiungibili FIFA.

Il report di GamesIndustry.biz segnala inoltre che dopo sole 3 settimane è già diventato il quinto gioco più venduto degli ultimi 12 mesi, arrivando dietro FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, Grand Theft Auto V ed Elden Ring che, ovviamente, hanno avuto molti più mesi a disposizione per raggiungere questi traguardi.

Pur essendoci stato un comprensibile calo negli ultimi giorni, le vendite di Hogwarts Legacy continuano a rivelarsi particolarmente impressionanti, consentendo al titolo di mantenere la prima posizione anche dopo l’uscita di Metroid Prime Remastered: il futuro di quello che ormai Warner Bros. definisce addirittura un franchise può dunque dirsi assolutamente luminoso.

E questi risultati sono stati ottenuti senza tenere conto delle altre versioni in arrivo sulle altre piattaforme: PS4 e Xbox One dovranno avere ancora un po’ di pazienza, dato che l’edizione old-gen è stata rinviata di qualche giorno.