Hogwarts Legacy, il sequel è già in sviluppo? Avalanche svela un nuovo tripla-A

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il periodo di lancio, Hogwarts Legacy si è rivelato uno dei più grandi successi videoludici del 2023: un trionfo che non poteva passare inosservato e che, per ammissione della stessa Warner Bros, a portato a trasformare il titolo in un potenziale franchise.

L'ultimo adattamento del Wizarding World (lo trovate su Amazon) era il videogioco più vicino a quello che i fan di Harry Potter desideravano da tempo, ma le avventure magiche potrebbero non essere affatto finite qui.

Hogwarts Legacy si è infatti rivelato un prodotto in grado di battere numerosi record e potrebbe presto ricevere un sequel: come riportato da Push Square, Avalanche Software ha già pubblicato una nuova offerta di lavoro per un nuovo misterioso titolo in sviluppo.

In particolare, il team di sviluppo sottolinea che si tratterebbe di un nuovo «tripla-A su console non annunciato», e dunque appare chiaro che non si tratti del titolo dedicato al Quidditch — criticato dai fan di essere responsabile del suo relativo taglio da Hogwarts Legacy.

Di conseguenza, esistono soltanto due possibilità riguardo questo misterioso progetto: un sequel dell'ultimo adattamento del Wizarding World o qualcosa di completamente unico e differente.

Considerando che il tempismo per l'inizio dei lavori appare però decisamente sospetto, è chiaro che l'ipotesi di una nuova avventura magica riesce ad assumere decisamente quota, anche se al momento non c'è ancora alcun annuncio ufficiale e invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Se consideriamo però che per Warner Bros. è già diventato un franchise, i lavori per renderlo effettivamente tale potrebbero essere già iniziati: vi terremo prontamente aggiornati se scopriremo ulteriori novità al riguardo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che a breve il titolo sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One: l'uscita per le console della scorsa generazione è infatti prevista per il 5 maggio. Gli utenti Switch, invece, dovranno attendere ancora fino al 25 luglio.