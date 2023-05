Warner Bros vuole puntare tutto su Hogwarts Legacy su Switch

Hogwarts Legacy ha esordito proprio oggi su PS4 e Xbox One, mentre la versione per Nintendo Switch è destinata ad arrivare a luglio.

Il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter ha già abbondantemente venduto sulle console di nuova generazione, anche tramite Amazon, e si prepara adesso a fare un salto (parziale) nel passato.

Advertisement

Su PlayStation 4, intanto, Hogwarts Legacy gira sorprendentemente bene, ed è una bella notizia visto che si tratta di un prodotto pensato per l'epoca attuale.

Anche grazie ad un supporto repentino da parte del team di sviluppo, che giusto poche ore fa ha pubblicato una nuova patch atte a rendere l'uscita del gioco il più ottimale possibile.

Se sulle console della scorsa generazione possiamo stare quindi tranquilli, c'è ancora un generale dubbio per quella Nintendo Switch.

L'hardware della console ibrida potrebbe essere una spina nel fianco di Hogwarts Legacy in effetti, ma Warner Bros al contrario ha molta fiducia.

Non importa che produzioni come Midnight Suns abbiano deciso di rinunciare ad uscire su Switch: Hogwarts Legacy punta ad andare addirittura meglio che su PS4 e Xbox One.

Almeno in termini di vendite, come dichiara JB Perrette, CEO della divisione streaming e giochi di Warner Bros, nell'ultima riunione con gli investitori (tramite VGC):

«La vediamo come probabilmente una base installata molto più grande e una base di fan che, per quanto riguarda il franchise di Harry Potter, che ovviamente fa appello a un pubblico molto vasto a livello globale, e in mercati come il Giappone, dove Nintendo ha una grande impronta e Harry Potter si piazza molto fortemente in termini di popolarità, vediamo un vantaggio molto più grande probabilmente da quella versione, certamente rispetto all'ottava generazione.»

Hogwarts Legacy è previsto per il momento per il 25 luglio 2023 e, a meno di sconvolgimenti, farà decisamente parlare di sé a quanto pare.

Intanto il titolo ha incassato nuovi record ed è stato un successo finora, tanto che Warner Bros si sta sentendo ispirata a prendere in considerazione l'idea di fare operazioni simili anche con altri franchise, come Superman.