GTA 6 tra Cuba e gli anni '80, qualcuno ne è certo

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two continua a farsi attendere, sebbene in queste ore sono trapelate nuove indiscrezioni che - se confermate - non sarebbero affatto male.

Il sequel di GTA V (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) non si è ancora mostrato al pubblico in veste ufficiale.

Diversi fan sono certi che il reveal del gioco sia imminente, sebbene il mese di maggio sia passato senza alcun annuncio.

Ora, dopo che un attore avrebbe anticipato la presenza di Vice City nel gioco, un altro insider ha rivelato altre informazioni su GTA 6.

Come riportato anche da GamingBible, lo YouTuber Tyler McVicker sostiene di avere conoscenze interne su GTA 6, tanto che in un recente streaming ha dichiarato:

«Sappiamo già come finirà GTA 6. Spoiler: Bonnie e Clyde, negli anni '30, sono morti in una sparatoria. Non ci saranno tre personaggi giocabili, ma due. Si svolgerà con un salto temporale e avrà luogo nella zona di Miami, in Florida, e poi anche a Cuba. Riguarderà il traffico di droga. Parliamo anche di rapine in banca. Uscirà nel 2024».

McVicker non cita alcuna fonte e ammette di non avere alcun precedente con Rockstar. Se non altro, le sue sono ipotesi piuttosto plausibili.

L'anno scorso, infatti, Jason Schreier di Bloomberg ha riferito che, pur sapendo dell'ambientazione moderna di GTA 6, non poteva escludere la presenza di flashback (l'indiscrezione sull'ambientazione a Cuba è saltata fuori ad aprile).

Del resto, Take Two Interactive starebbe per lanciare una grande campagna marketing a Miami per un videogioco non ancora annunciato: che sia proprio relativa a Grand Theft Auto 6?

Nell'attesa di una conferma vi ricordiamo che nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen del gioco che ha davvero lasciato a bocca aperti tutti.

Infine, un fan ha dato vita anche a un trailer in Unreal Engine 5 che immagina i "viaggi nel tempo" di GTA 6.