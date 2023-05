Take Two pronta a "invadere" Miami: GTA 6 sempre più vicino

GTA 6 di Rockstar Games e Take Two si sta facendo attendere più del dovuto, sebbene a quanto pare il 2023 sarà l'anno giusto.

Il sequel del celebre GTA V (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) si è infatti palesato solo nel leak avvenuto diversi mesi fa.

Molti fan sono quasi assolutamente certi che il reveal del gioco sia pressoché imminente, forse proprio entro la fine del mese di maggio di quest'anno.

Ora, dopo che alcuni sono altrettanto certi che Rockstar si starebbe divertendo a prendere in giro i fan, sembra proprio che qualcosa si stia muovendo lato marketing.

Come riportato su Reddit, Take Two Interactive starebbe per lanciare una grande campagna marketing a Miami per un videogioco non ancora annunciato.

Sono in molti a pensare che il gioco possa essere proprio l'attesissimo GTA 6, di cui si sono perse le tracce ormai da troppi mesi.

Il publisher americano - proprietario per l'appunto di Rockstar Games - ha infatti firmato dei documenti per la richiesta di affissione di un cartellone pubblicitario nei pressi di un hotel a cinque stelle della metropoli sita sul capo sudorientale della Florida.

La campagna in questione dovrebbe partire verso la fine dell'estate ormai alle porta, e - se si considera che Miami è di fatto la versione "reale" della città di Vice City vista nel GTA omonimo- sono in molti a sognare a occhi aperti.

Nell'attesa di una conferma - o di una smentita - vi ricordiamo che nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen del gioco che ha davvero riacceso l'hype.

Ma non è tutto: un appassionato ha dato vita anche a un trailer in Unreal Engine 5 che immagina i salti temporali che potremo vivere in GTA 6.

Per concludere, l'attore del personaggio di Trevor in Grand Theft Auto V ha commentato il suo potenziale ritorno nel sesto capitolo in fase di sviluppo.