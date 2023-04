GTA 6, mancherebbe poco al reveal, i fan sono convinti

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two è uno dei titoli più attesi di sempre, sebbene del reveal ufficiale neanche l'ombra.

Le pochssime informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono dal leak avvenuto ormai mesi fa e relativo a una build incompleta del gioco.

Ora, mentre alcuni fan di GTA 6 sono divisi sul fatto che Xbox abbia in qualche modo "frenato" o rallentato lo sviluppo del gioco, altri sono convinti di un'altra cosa.

Difatti, come riportato anche da Gaming Bible, in molti sono pressoché certi che il reveal completo del gioco sia imminente.

Al momento in cui scriviamo, sono passati oltre 400 giorni da quando Rockstar Games ha confermato che lo "sviluppo attivo" di quello che presumibilmente si chiamerà GTA 6 è in corso, il che significa che sono passati anche circa 400 giorni da quando gli sviluppatori non ci hanno fornito alcuna informazione in merito.

Ciononostante, la domanda principale che i fan si pongono ogni giorno è, ovviamente, una soltanto: quando lo vedremo in azione? Per rispondere a questa domanda, dovremo attendere un vero e proprio trailer ufficiale e, come riporta Sportskeeda, i fan attualmente pensano - o meglio, sperano - di poter dare un'occhiata al gioco prima del 17 maggio.

«Penso che ci siano buone possibilità che GTA 6 venga annunciato prima del 17 maggio», ha scritto l'utente Twitter @mnm345x. «Il tempismo sarebbe ottimo. Per favore non alzate le vostre aspettative, penso solo che sia possibile».

I think There is actually a good chance that GTA 6 will be announced before May 17th pic.twitter.com/6HXvYGRZ1X — mnm345 (@mnm345x) April 22, 2023

L'indizio viene dal fatto che Take-Two Interactive terrà la sua conference call sugli utili del quarto trimestre 2023 il 17 maggio, ed è per questo che alcuni pensano che potrebbe voler fare l'annuncio del gioco prima di quella data (in questo modo avranno qualcosa di cui parlare durante la riunione, supponiamo).

Vero, si tratta di una teoria abbastanza solida, ma non è affatto una conferma, ragion per cui per il momento bisogna prendere la notizia con le pinze, come di consueto.

Nel mentre, nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen che ha riacceso l'hype dei fan, grazie a una resa grafica realmente sbalorditiva.

Ma non è tutto: un fan ha dato vita a un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali che potremo vivere nel prossimo GTA.