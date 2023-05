GTA 6 a Vice City, arriva un altro indizio

GTA 6 di Rockstar Games e Take Two si sta facendo attendere, ma a quanto pare novità potrebbero essere dietro l'angolo.

Il sequel di GTA V (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) non si è ancora mostrato al grande pubblico, perlomeno in veste ufficiale.

Advertisement

Diversi fan sono quasi certi che il reveal del gioco sia imminente, forse proprio tra una manciata di giorni.

Questo, nonostante altri siano invece sicuri che Rockstar si stia solo divertendo a prendere in giro i fan.

Ora, però, è emerso un altro indizio: come riportato anche da GamingBible, l'attore di Jason avrebbe lasciato un chiaro riferimento a Vice City.

Il post su Instagram in questione - riportato anche su Reddit - è dell'attore Bryan Zampella. Il post mostra Zampella con indosso una camicia hawaiana, sdraiato al sole con un cielo azzurro e palme sullo sfondo.

Inutile dire che il tutto rimandi fin troppo esplicitamente alle atmosfere di GTA Vice City, che GTA 6 potrebbe in qualche modo omaggiare facendoci tornare tra le strade assolate della metropoli in questione.

Ovviamente, nel caso in cui l'indizio si rivelasse reale a tutti gli effetti, l'annuncio del gioco potrebbe davvero essere imminente. Vi terremo aggiornati nel caso vi fossero novità al riguardo.

Del resto, Take Two Interactive starebbe per lanciare a breve una grande campagna marketing a Miami per un videogioco non ancora annunciato: che sia proprio il nuovo Grand Theft Auto?

Nell'attesa di una conferma vi ricordiamo che nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen del gioco che ha davvero lasciato a bocca aperti tutti.

Ma solo: un fan ha dato vita anche a un trailer in Unreal Engine 5 che immagina i "viaggi nel tempo" di GTA 6.

Infine, l'attore del personaggio di Trevor in Grand Theft Auto V ha commentato il suo potenziale ritorno nel sesto capitolo del franchise.