GTA 6 viaggia nel tempo in questo sorprendente concept dei fan

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two continua a essere uno dei titoli più attesi dei prossimi tempi, sebbene del gioco<< vero e proprio si sia visto poco, ad eccezione dei leak.

La manciata di informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti dal furto di dati dei mesi scorsi, una versione assolutamente incompleta che non rifletterà senza dubbio la qualità del gioco vero e proprio.

Nelle scorse settimane è in ogni caso apparso in rete uno screen che ha riacceso l’hype dei fan, pronti a tornare a esplorare il mondo aperto di Rockstar.

Ora, dopo che qualcuno ha ben pensato di paragonare la – presunta – mappa del sesto capitolo con quella del quinto episodio, è il turno di un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali del gioco.

Come riportato anche da Gaming Bible, in molti pensano che GTA 6 possa – potenzialmente – toccare più epoche del passato e del presente.

Un concept trailer realizzato dal celebre TeaserPlay e costruito con l’Unreal Engine 5, presenta infatti una città dei giorni nostri prima di riavvolgere l’orologio fino alla stessa località, decenni prima.

A parte l’impressionante aspetto grafico, i dettagli e gli effetti di luce tipici dell’Unreal Engine di ultima generazione, ciò che ha catturato l’attenzione è stata la meccanica del viaggio nel tempo.

Non è chiaro al momento se e come il “vero” GTA 6 tratterà la cosa – si vocifera che parte del gioco si svolgerà a Vice City, con la possibilità che vengano quindi ripescati gli anni ’80 – ma l’idea è in ogni caso piuttosto stuzzicante.

La meccanica aprirebbe la porta a una serie di possibilità diverse, come il ritorno di vecchi personaggi la cui storia potrebbe essere ampliata, oltre ad essere una perfetta scusa per riportare in scena alcune delle auto e delle armi classiche che hanno fatto il loro debutto nei capitoli precedenti.

E se di base il numero di città esplorabili del prossimo GTA 6 sembra essere realmente impressionante, staremo a vedere se l’idea dei viaggi nel tempo verrà mantenuta o no da Rockstar.

Restando in tema, gli sviluppatori hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un gioco di tale portata.

Per concludere, GTA Online potrebbe aver recentemente fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà proprio nel prossimo Grand Theft Auto 6.