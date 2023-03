GTA 6, sbuca uno screen del gioco: «Rockstar ha superato se stessa»

L’atteso GTA 6 da parte di Rockstar Games e Take-Two non sembra volersi mostrare ufficialmente, sebbene i fan sono convinti di aver avvistato quello che potrebbe essere uno screen ufficiale del gioco in versione “ufficiale”.

Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti da un leak che mostrato il gioco work-in-progress.

Il leak dei mesi scorsi ci ha del resto svelato anzitempo alcune novità sulle feature del nuovo GTA, nonostante ora i fan vogliano qualcosa di più concreto.

Come riportato anche da Gaming Bible, nelle scorse ore è apparsa in rete un’immagine che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Come condiviso dall’utente Reddit “thetensedoctor”, lo screenshot mostra un personaggio femminile giocabile che cammina di notte in un sobborgo cittadino (si tratta della misteriosa Lucia?).

A sinistra, vediamo un gruppo di persone che beve un drink a tarda notte, mentre il lato destro dell’immagine sembra presentare il vicolo posteriore di un negozio e un parcheggio.

Considerando il tutto, nulla esclude che questo screenshot sia stato prelevato durante la fuga di notizie dello scorso anno, anche se a dire il vero la grafica sembra davvero più impressionante rispetto a quanto visto lo scorso anno.

L’utente “ToyotaSupraIsMyGF” ha scritto: «Anche per gli standard di un gioco non finito, questa grafica è onestamente tra le migliori che abbia mai visto», mentre “misunderstandingit” ha aggiunto: «Questo gioco sarà fottu*amente folle».

Tale “Deathwire0047” ha invece reso noto che: «Finalmente! La notte è davvero buia», il tutto mentre “GarlicTrue1742” aggiunge: «Questa è la migliore notte che ho visto finora, a parte RDR2. Questo gioco sembra incredibile anche durante la fase di test e migliore del 90% dei giochi in uscita in questo momento. Rockstar ha superato se stessa ancora una volta».

Insomma, non resta altro che augurarci ora che un reveal del gioco vero e propria sia ormai prossimo: l’attesa si sta facendo insopportabile.

Restando in tema, Rockstar Games ha assunto diversi ingegneri per realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un videogioco.

Ma non ci sono solo buone notizie: Take-Two ha confermato che GTA 6 non sarà disponibile gratis al lancio, ma non ha escluso che in futuro possa arrivare su PS Plus o Game Pass.