GTA 6 potrebbe "aiutare" PS5 grazie a un accordo speciale

Mancano ormai pochissime ore al trailer di GTA 6, il quale sarà mostrato al mondo domani, 5 dicembre, alle ore 15:00 in Italia.

Una data da segnare in rosso sul calendario e che ci farà dimenticare una volta per tutte GTA V.

Inutile dire che l'annuncio della data del trailer ha generato un clamore senza precedenti, il che è tutto dire.

Del resto, i fan stavano letteralmente impazzendo in attesa di nuove informazioni sul trailer, quindi ormai il traguardo è alle porte.

Come riportato anche da GamingBible, tuttavia, una nuova indiscrezione su GTA 6 suggerisce che PlayStation potrebbe avere una "corsia preferenziale" per il prossimo open-world di Rockstar.

In un tweet dello sviluppatore di Bend Studios e Ember Lab Alex Smith si legge che Sony avrebbe acquisito i diritti di commercializzazione di GTA 6.

Questo non significa che i giocatori PlayStation avranno accesso esclusivo al gioco, visto che i possessori di Xbox ci potranno comunque giocare, bensì significa che Sony può sfruttare l'intensa popolarità del titolo per vendere più console con il gioco incluso.

Pare pressoché certo che il prossimo Grand Theft Auto sarà lanciato su PS5 e Xbox Series X/S quando uscirà (e su piattaforme PC magari successivamente).

Ora, non è chiaro se il gioco verrà "usato" per commercializzare PS5 (magari a versione Pro non ancora annunciata) con un nuovo bundle.

Visto che mancano appena una manciata di giorni all'evento, non ci resta che attendere che il conto alla rovescia giunga alla fine.

Restando in tema, nelle ultime settimane il leaker Tez2 - insider che si è rivelato spesso piuttosto affidabile - è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di DLC.

Ma non è tutto: i fan stanno già ampiamente discutendo sui forum circa la - presunta - grandezza della mappa del prossimo GTA 6.

Per concludere, vi ricordiamo che tra una manciata di giorni la GTA Trilogy verrà rilasciata in forma gratuita per tutti gli abbonati a Netflix.