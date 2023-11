GTA 6, i fan stanno già "litigando" sulla dimensione della mappa

Dicembre è ormai alle porte, così come il trailer di Grand Theft Auto 6, o GTA 6 per gli amici.

Un gioco che, quasi certamente, farà dimenticare anche l'altrettanto noto GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen).

I fan si sono già sbizzarriti per quanto riguarda la mappa del gioco, proponendo dei concept abbastanza verosimili.

Del resto, l'intero open world potrebbe essere tre volte più grande rispetto a quello del precedente capitolo, quindi la curiosità è tanta.

Ora, come riportato anche da GamingDebates, sembra che i fan siano già divisi sulla questione legata alla grandezza della mappa di GTA 6.

I vari appassionati di Grand Theft Auto stanno infatti discutendo sulle possibili dimensioni della mappa del prossimo titolo di Rockstar Games, anche se al momento non sono state rivelate informazioni ufficiali da Rockstar.

Le fughe di notizie ci hanno dato qualche indicazione sul suo probabile aspetto, anche se queste potrebbero dare un'indicazione solo approssimativa.

Un thread su Reddit contenente immagini di quella che potrebbe essere la mappa di GTA 6 hanno diviso i fan, con l'emergere di due schieramenti: quelli che la considerano troppo vasta e vuota, e quelli che ritengono che le sue dimensioni "contenute" siano adatte al gioco.

«La città è un po' piccola», scrive un utente, mentre un altro in risposta aggiunge che «Sembra [GTA] V con un sacco di spazio vuoto. La città è piccola rispetto alla mappa. Ha bisogno di più città. Non solo una grande.»

Chiaramente, finché non avremo qualcosa di concreto, sarà difficile schierarsi dall'una o dall'altra parte. Ad ogni modo, ormai manca veramente pochissimo.

Restando in tema di indiscrezioni, alcune settimane fa il leaker Tez2 (rivelatosi affidabile in più di un'occasione) è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non è tutto: a quanto pare il sistema meteorologico all'avanguardia vociferato alcune settimane fa per Grand Theft Auto 6 non sarà presente.