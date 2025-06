A distanza di appena sette giorni dal lancio ufficiale di Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto vuole sapere se vi state divertendo con la nuova console.

Nintendo ha avviato una campagna di raccolta feedback direttamente dai consumatori attraverso un questionario dettagliato inviato via email.

Il sondaggio ha raggiunto inizialmente gli utenti di mercati specifici, concentrandosi su Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e diversi paesi europei. La selezione geografica non appare casuale, considerando che questi territori rappresentano mercati chiave per Nintendo e spesso fungono da termometro per le strategie globali dell'azienda.

Gli utenti selezionati hanno ricevuto un'email contenente un questionario strutturato che spazia da domande demografiche generali a quesiti molto specifici sulla nuova console (tramite Nintendo Life).

Le domande iniziali riguardano informazioni basilari come età dell'utente e composizione del nucleo familiare, per poi procedere con interrogativi più generali sulle abitudini di gioco.

Successivamente, il focus si sposta specificamente su Switch 2, con domande che indagano se l'utente abbia già acquistato la console, attraverso quali canali l'abbia ottenuta e se intenda farne il proprio dispositivo di gioco principale.

L'iniziativa testimonia la volontà dell'azienda giapponese di monitorare attentamente la ricezione del mercato per quella che rappresenta una delle console più attese degli ultimi anni. La strategia di Nintendo punta chiaramente a raccogliere dati immediati sull'esperienza utente per ottimizzare rapidamente eventuali aspetti critici del prodotto.

Nonostante il successo evidente di Nintendo Switch 2, con dei numeri che sono andati anche oltre le aspettative, l'azienda vuole sempre stare molto attenta a come il pubblico accoglie i suoi prodotti.

D'altronde la nuova console è sotto osservazione anche dalla concorrenza, con PlayStation che sta guardando con attenzione Switch 2 e ha già dichiarato di non essere spaventata dal suo successo.

Mentre il mercato si sta affollando con sempre più handheld, tra cui anche la nuova ROG marchiata Xbox che punta ad aggredire la nicchia.