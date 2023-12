GTA 6, dicembre è arrivato e i fan stanno "impazzendo"

Dicembre è arrivato e questo vuol dire solo una cosa: il trailer di Grand Theft Auto 6 (o GTA 6, se volete) sta per arrivare.

Del resto, proprio nelle scorse ore un autorevole insider ha rivelato la presunta data in cui verrà mostrato il trailer di GTA 6, e non è quella dei The Game Awards.

In attesa di vedere finalmente il primo video del gioco, come riportato anche da GamingBible i fan stanno letteralmente impazzendo, travolti dall'hype.

«Il mese del trailer di GTA 6 è arrivato. Sono sopravvissuto al viaggio. 10 fo**uti anni», ha scritto un fan emozionato sui social media.

«Io e i miei amici saremo lì, a prescindere da tutto», ha aggiunto un altro, mentre un ulteriore fan ha detto: «Spero che valga la pena aspettare».

Pur non avendo ancora una data esatta per il rilascio del trailer, ormai manca davvero pochissimo al reveal che tutti aspettano.

Sembra infatti che non dovremo aspettare la serata dell'8 dicembre, ossia quella dei The Game Awards, visto che Rockstar potrebbe aver deciso di testa sua.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati nel caso si muovesse anche solo una foglia.

Nel mentre, restando in tema di indiscrezioni, Tez2 (insider che si è rivelato affidabile in più di un'occasione) è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non solo: i fan stanno già ampiamente discutendo sui forum circa la - presunta - grandezza della mappa del prossimo GTA: c'è infatti chi la vorrebbe di dimensioni ridotte e chi invece grande e sconfinata.

Purtroppo, però, pare proprio che il tanto decantato sistema meteorologico all'avanguardia vociferato alcune settimane fa per Grand Theft Auto 6 non sarà presente.