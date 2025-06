Il salto generazionale di Nintendo Switch 2 sta rivoluzionando l'esperienza di gioco in modi che nessuno aveva previsto, soprattutto per quanto riguarda giochi molto problematici come Pokémon Scarlatto e Violetto.

La doppietta di giochi Pokémon che ha fatto discutere tantissimo è tra i titoli ad aver giovato degli update di Switch 2, ma le cose non vanno benissimo. O meglio, i giochi funzionano decisamente molto meglio (non che ci volesse molto), ma a quanto pare c'è una meccanica "meta" che è stata rovinata.

Sulla prima Switch soffrivano di frame rate instabili, bug ricorrenti e prestazioni generalmente scadenti, ora girano fluidamente a 60 fotogrammi al secondo sulla nuova piattaforma, ma c'è un problema.

Mentre tutti si aspettavano miglioramenti tecnici e prestazioni superiori, pochi avevano immaginato che il nuovo hardware avrebbe potuto alterare una delle attività più ossessive e gratificanti dell'universo Pokémon. Si tratta della caccia ai Pokémon shiny, le rare varianti dai colori alternativi che rappresentano il Santo Graal per milioni di allenatori (tramite Kotaku).

Proprio il miglioramento delle prestazioni consente ora la visualizzazione simultanea di un numero significativamente maggiore di creature sullo schermo, alterando di fatto le probabilità di incontrare questi esemplari speciali.

Grazie ai tempi di caricamento migliorati, i cacciatori più esperti utilizzano infatti la tecnica del "soft reset" per ottenere versioni cromatiche di Pokémon starter o leggendari, riavviando ripetutamente il gioco fino al risultato desiderato. La velocità di avvio superiore della Switch 2 riduce significativamente i tempi morti, accelerando un processo tradizionalmente estenuante.

Questa accelerazione tecnologica sta però sollevando questioni identitarie all'interno della community. Molti veterani della caccia ai cromatici esprimono preoccupazione per la progressiva svalutazione di quella che un tempo rappresentava una conquista quasi epica.

I fan dei Pokémon non si accontentano mai, va detto. Gli aggiornamenti per Switch 2 hanno fatto bene a moltissimi giochi, infatti, e bisognerà pur accettare qualche compromesso.