Durante la presentazione di Nintendo Switch 2 in molti hanno pensato che Mario Kart World non fosse il gioco migliore, ma le vendite ci dicono ancora una volta il contrario e dimostrano la validità della strategia di lancio.

I dati di vendita emersi dalla prima settimana di commercializzazione rivelano numeri che superano di gran lunga le aspettative più ottimistiche, ridefinendo gli standard di successo per i titoli di debutto delle console Nintendo.

Secondo le rilevazioni condotte da Famitsu (tramite IGN US), Mario Kart World ha raggiunto quota 782.566 copie vendute nei primi tre giorni di disponibilità commerciale, conquistando immediatamente la vetta delle classifiche settimanali dal 2 all'8 giugno.

Questi risultati assumono una dimensione ancora più impressionante se confrontati con le performance storiche di altri titoli di lancio Nintendo, in particolare con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che accompagnò il debutto della Switch originale nel 2017 con 193.060 copie fisiche nei primi tre giorni sul territorio giapponese.

Quindi, Mario Kart World ha superato di circa quattro volte le performance iniziali del capolavoro che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch.

È importante sottolineare che i dati forniti da Famitsu includono esclusivamente le vendite fisiche, quelle preinstallate sulle console e le Game-Key Card distribuite attraverso i canali retail tradizionali. Le vendite digitali dirette tramite My Nintendo Store non vengono conteggiate in queste statistiche, contemplando che i numeri reali di Mario Kart World potrebbero essere significativamente superiori a quelli ufficialmente comunicati.

Il racing game riconferma quindi la sua potenza commerciale, e si conferma come il titolo di lancio perfetto per una console che già di suo sta vendendo tantissimo.

Ed è anche un ottimo titolo in generale, sebbene ci siano delle cose da dire che ho sottolineato nella mia recensione, ma in ogni caso Mario Kart World sarà perfetto per accompagnare Switch 2. Che, comunque, ora ha dalla sua le versioni migliori possibili di The Legend of Zelda che comunque non state giocando.