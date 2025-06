Il vasto e ramificato mondo di Baldur's Gate 3 continua a sorprendere i giocatori con la sua incredibile profondità e la reattività alle scelte compiute.

L'ultima scoperta, emersa dalla community di Reddit rivela un macabro ma affascinante dettaglio: è possibile ritrovarsi ad affrontare il cadavere rianimato di Dror Ragzlin, uno dei leader goblin del primo atto, come nemico zombie nel secondo atto del gioco.

Per coloro che non ricordano, Dror Ragzlin è uno dei tre leader goblin incontrati nell'Atto 1, tristemente noto per costringere Volo a cantare durante la loro festa. Per incontrarlo come zombie, i giocatori devono assicurarsi che sia morto prima di lasciare l'Atto 1, il che solitamente significa schierarsi con i rifugiati tiefling piuttosto che con i goblin.

Ma la scoperta di questo specifico non morto è solamente l'inizio, all'interno del videogioco dedicato al gioco di ruolo più famoso del mondo.

Una volta emersa, nel thred sono arrivate risposte di altri giocatori che hanno confermato di aver incrociato versioni zombificate di altri personaggi chiave, come Minthara e persino Nere, a seconda delle specifiche decisioni prese nel corso della loro avventura.

Per incontrare una Minthara zombificata, bisogna assicurarsi di ucciderla prima di dirigersi alle Torri dell'Alba Lunare. Per Nere, invece, la condizione è che sia vivo, ma che venga inviato proprio a Balthazar che, a quanto pare, "troverà un uso" anche per lui.

Baldur's Gate 3 non finisce di stupire ma non è l'unico gioco di D&D che vi ritroverete tra le mani e vi sorprenderà.