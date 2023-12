GTA 6, ecco la data ufficiale del trailer!

Rockstar ha confermato che il trailer di GTA 6 sarà mostrato al mondo martedì 5 dicembre alle 15 ora italiana.

A quanto pare, è arrivato il momento di accantonare una volta per tutte GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen) guardando in direzione del prossimo e attesissimo capitolo.

Del resto, proprio nelle scorse ore un autorevole insider aveva rivelato la presunta data in cui verrà mostrato il trailer di GTA 6, e che non sarebbe stata quella dei The Game Awards.

In attesa di vedere finalmente il primo trailer del gioco, Rockstar ha finalmente rivelato al mondo intero quando potremo ammirare il nuovo GTA per la prima volta, e a quanto pare stavolta manca davvero pochissimo.

Dall'immagine teaser che anticipa il trailer, si possono notate delle palme stilizzate e un colore sfumato che rimanda e non poco alla palette usata per Vice City.

Si tratterebbe, quindi, di una conferma neanche troppo velata che nel nuovo capitolo torneremo nell'amatissima città costiera (in tutto e per tutto simile a Miami) resa celebre dal capitolo con protagonista Tommy Vercetti e uscito ai tempi dell'indimenticata PlayStation 2.

Del resto, i fan stavano letteralmente impazzendo in attesa di nuove informazioni sul trailer. Ora che mancano appena una manciata di giorni all'evento, il conto alla rovescia sta finalmente per finire.

Ovviamente restate in zona, perché pubblicheremo il trailer non appena scadrà il countdown ufficiale.

Aspettando quindi di vedere il gioco in tutto il splendore, Tez2 (insider che si è rivelato affidabile in più di un'occasione) è di recente tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non è tutto: i fan stanno già ampiamente discutendo sui forum circa la - presunta - grandezza della mappa del prossimo GTA 6, tra chi la vorrebbe di dimensioni ridotte e chi invece di enormi proporzioni.