GTA 6, il trailer sta girando online... ma è falso

Durante la giornata di oggi, a sorpresa ma non troppo, Rockstar ha confermato che il trailer di GTA 6 sarà mostrato al mondo il 5 dicembre alle ore 15:00 in Italia.

Una data da segnare in rosso sul calendario e che ci farà dimenticare una volta per tutte GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen).

Inutile dire che l'annuncio della data del trailer ha generato un clamore senza eguali, il quale sarà sicuramente raddoppiato non appena il video verrà rilasciato online.

A quanto pare, però, come riportato anche da DSO Gaming in queste ore sta girando in rete un presunto trailer leakato di GTA 6 che, per quanto ottimamente realizzato, è ovviamente falso.

Il video, della durata di un minuto circa, mostra alcune fantomatiche sequenze del gioco, inclusi i due protagonisti (presunti) Lucia e Jason in azione.

I più attenti noteranno però che il trailer contiene scene tratte dal trailer cinematografico di Watch_Dogs 2.

Non solo: la voce narrante sembra generata da una IA, sebbene anche solo il fatto che contenga scene tratte dal titolo Ubisoft ne smentisce la credibilità.

In ogni caso, un plauso all'ideatore del video che - per quanto falso - rappresenta un buon tentativo.

Del resto, i fan stavano letteralmente impazzendo in attesa di nuove informazioni sul trailer, quindi avere anche solo un video fake aiuterà in un certo senso a ingannare l'attesa.

Ora, però, visto che mancano appena una manciata di giorni all'evento, non ci resta che attendere che il conto alla rovescia giunga alla fine.

Restando in tema, nelle ultime settimane il leaker Tez2 - insider che si è rivelato spesso piuttosto affidabile - è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di DLC.

Vero anche che i fan stanno già ampiamente discutendo sui forum circa la - presunta - grandezza della mappa del prossimo GTA 6.

Infine, vi ricordiamo che tra una manciata di giorni la GTA Trilogy verrà rilasciata in forma gratuita per tutti gli abbonati a Netflix.