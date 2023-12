GTA 6, il trailer ha un nuovo record assoluto su YouTube

Quello di GTA 6 è stato con tutta probabilità l'evento, o almeno il reveal, più importante di tutto l'anno e lo possiamo notare anche dalle consequenze che ha creato la pubblicazione del trailer, che ora è il video di YouTube con più like di sempre.

Già dalle prime ore il filmato aveva frantumato ogni record in termini di visualizzazioni, con sorpresa di quasi nessuno probabilmente visto quanto era atteso il primo trailer di GTA 6.

Una performance che ha fatto bene anche a Tom Petty, autore della canzone che fa da colonna sonora del filmato, che su Spotify ha ricevuto un boom notevole proveniente dai visualizzatori del trailer. Una cosa che è accaduta anche con Alan Wake 2 successivamente per altro, con i Poets of the Fall.

E, ancora oggi, la febbre da GTA 6 sta creando degli altri record, arrivando alla vetta dei video più amati in assoluto di YouTube (tramite Rockstarintel).

Dal 4 dicembre ad oggi, il trailer è arrivato a collezionare (nel momento in cui scriviamo) 10.868.747 Mi piace da parte della community di YouTube. Il record era precedentemente detenuto dal trailer di Dil Bechara, film di Bollywood, che è stato stracciato da Rockstar Games con circa 50 milioni di visualizzazioni in più.

Per altro, il trailer ha anche fatto ottenere a Rockstar 10 milioni di abbonati YouTube e 3 Guinness World Records ufficiali da quando è stato pubblicato online.

GTA 6 è già diventato un fenomeno mediatico con un semplice trailer, tanto che "il Joker della Florida" è intervenuto interagendo proprio con Rockstar per quello che sembra essere il suo omologo che abbiamo visto nel filmato.

Il videogioco che farà da staffetta all'altrettanto fruttuoso Grand Theft Auto V, che trovate sempre su Amazon, è quindi già uno dei prodotti videoludici più chiacchierati degli ultimi tempi.