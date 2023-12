GTA 6 fa tornare Tom Petty alla ribalta: è boom su Spotify

Nel caso non ve ne foste accorti, Rockstar ha sconvolto il mondo dei videogiochi (o almeno questa settimana) con la pubblicazione del trailer di GTA 6 che, come da tradizione, ha avuto una canzone bellissima come sottofondo.

Come accaduto per i precedenti trailer tra cui quello di Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon), Rockstar ha scelto con molta attenzione la canzone che ha accompagnato il primo trailer di GTA 6.

Tom Petty e la sua canzone "Love Is a Long Road", singolo apripista dell'album Full Moon Fever del 1989, hanno dato il via e accompagnato il reveal di GTA 6.

Anche gli eredi del cantante, che ne gestiscono gli account social, hanno rivelato di essere stati molto contenti di tornare a far "suonare" il mondo di Grand Theft Auto, dopo “Runnin’ Down A Dream” che era all'interno delle stazioni radio di GTA San Andreas.

"Love Is a Long Road" è un brano che, come vi abbiamo raccontato, non è stato scelto in maniera per niente casuale perché il testo potrebbe averci già raccontato qualcosa della storia del prossimo titolo Rockstar.

Forse, le sonorità anni '80 sono una scelta per farci capire che vecchi personaggi di GTA Vice City potrebbero tornare. La canzone parla inoltre di due amanti disperati che avevano solo bisogno l'uno dell'altro, strappati dalla vita e dalle difficoltà.

In ogni caso "Love Is a Long Road" è una canzone bellissima e, come capita spesso in questi casi, le riproduzioni su Spotify sono decollate dopo l'uscita del trailer di GTA 6, tra chi ha la possibilità di scoprire o riscoprire degli artisti musicali.

Successe con Death Stranding nel mondo dei videogiochi e i Low Roar, per non parlare del più noto Stranger Things con Kate Bush, ed ora con GTA 6 e Tom Petty.

Come riporta PC Gamer, infatti, è lo stesso portale di streaming musicale a dichiarare che le riproduzioni di "Love Is a Long Road" sono aumentate del 36,979% rispetto allo stesso periodo della scorsa settimana, quando un certo trailer di un certo videogioco ancora non era uscito.

La traccia ora ha oltre 11 milioni di riproduzioni su Spotify al suo attivo, per non parlare degli altri portali come Apple Music, Tidal, YouTube Music o Amazon Music.

A proposito di numeri, quelli del trailer sono ormai incontrollabili e hanno surclassato altri videogiochi importantissimi degli ultimi anni.