Il trailer di GTA 6 ha battuto ogni record, con sorpresa di nessuno

Come ampiamente previsto da fan e addetti ai lavori, il trailer di GTA 6 ha letteralmente conquistato il web e la community videoludica fin da subito, battendo ogni possibile record esistente.

Vi avevamo già segnalato come il trailer avesse ottenuto in pochissime ore visualizzazioni record, ma adesso che è passata appena una settimana possiamo finalmente fare il punto della situazione sull'entusiasmo che ha coinvolto il successore di GTA V (che trovate su Amazon).

Advertisement

E, con sorpresa di nessuno, possiamo ormai ufficialmente dire che GTA 6 ha frantumato ogni possibile record dedicato ai filmati per i videogiochi: nel momento in cui scriviamo questo articolo, il trailer ha già superato le 144 milioni di visualizzazioni in appena 8 giorni dalla sua pubblicazione.

GamesIndustry.biz segnala a tal proposito le dichiarazioni di Leo Olebe, capo di YouTube Gaming, che ha confermato come questo sia un nuovo record assoluto per un video dedicato a un videogioco.

YouTube ha anche svelato che, estendendo il conteggio a tutti i video pubblicati dai content creator, ci sono ben 250 milioni di visualizzazioni dedicate alle discussioni di GTA 6: di questi, possiamo dire che oltre la metà sono state accumulate dal solo trailer.

«La serie Grand Theft Auto è stata l'epicentro dell'intrattenimento per decenni e ci aspettiamo che con GTA 6 la community e i suoi creatori riescano a raggiungere nuove vette per diversi anni. Raggiungere questo nuovo record di tutti i tempi è la testimonianza dell'impatto culturale della serie».

Insomma, Rockstar Games sembra aver fatto decisamente centro ancora una volta: il pubblico non vedere l'ora di poter scoprire con mano il sesto capitolo di Grand Theft Auto, dopo essere rimasta così colpita da un trailer che hanno già rivisto più e più volte.

Anche c'è una scena in particolare che è stata visualizzata più volte dalla community. E probabilmente potete benissimo immaginare quale.

Ma qualcuno è convinto anche di aver scovato la data d'uscita di GTA 6, che sarebbe nascosta proprio nel trailer.