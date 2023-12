Alan Wake 2 come GTA 6: boom sulle piattaforme di streaming musicale

Quando gli autori di videogiochi scelgono le canzoni giuste non c'è niente da fare: il successo è garantito. È successo con il recente reveal di GTA 6 ed è successo ancora una volta con Alan Wake 2, che ha dato una nuova spinta agli Old Gods of Asgard e all'ultima canzone utilizzata nel titolo di Remedy Entertainment.

La band fittizia (ma con dei vinili molto reali che trovati su Amazon) che esiste nell'universo narrativo di Remedy è l'equivalente dei più reali Poets of the Fall, che prestano il loro volto e voce per l'iconico duo visto negli Alan Wake.

Advertisement

Per questo secondo episodio, gli Old Gods of Asgard hanno messo in piedi un vero e proprio musical con tutti i crismi, che potete vedere e rivedere in loop (che poi è a tema) con il video musicale ufficiale che è stato pubblicato qualche giorno dopo il lancio del gioco.

Un momento davvero pazzesco che è stato replicato dal vivo durante i The Game Awards 2023, un'esibizione che ha dato inevitabilmente un boost alla popolarità della band.

Come riporta VGC, infatti, i Poets of the Fall/Old Gods of Asgard stanno sbancando su iTunes in queste ore.

La band è entrata nella top 10 mondiale degli album di iTunes con Rebirth: Greatest Hits, subito dietro a Ghost Stories dei Coldplay e The Very Best of the Pogues. L'album pubblicato l'8 dicembre scorso dopo la scia del lancio di Alan Wake 2 è stato inevitabilmente un successo, quindi.

L'esibizione dei The Game Awards 2023 ha rappresentato senza dubbio una spinta, con i circa 103 milioni di live streaming globali che hanno contribuito a far conoscere la band anche a chi non ha giocato Alan Wake 2, probabilmente.

Una situazione simile a quella accaduta con GTA 6 e Tom Petty, dove la canzone utilizzata nel trailer è diventata rapidamente una nuova hit, anche perché probabilmente non è stata scelta a caso perché racconta molto più di quello che sembra.